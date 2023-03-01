Bakan Kurum iki önemli isim ile deprem bölgesinde bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Ayrı saatlerde yapılan ikili görüşmelerde Türkiye’ye “yanınızdayız” vurgusu yapılan destek mesajları verildi. Büyükelçi Meyer-Landrut, 16 Martta Brüksel’de AB girişimiyle Türkiye’ye destek konferansının düzenleneceğini bildirildi. Landrut, konferansta AB Komisyonu tarafından Türkiye’ye yapılacak yardımın açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum, görüşmelerinde deprem bölgesindeki son durumu aktararak, “Devletimizin tüm imkânlarıyla ilk andan itibaren sahada depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Birlikte hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyacını giderme gayreti içerisinde olduk. Hızlıca arama-kurtarma çalışmalarını yürüttük. Ardından da geçici barınma alanları için çalışmalarımızı başlattık.” dedi.

