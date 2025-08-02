Bakan Kurum İskenderun sahilinde inceleme yaptı! ‘29 Ekim’de tamamlanacak’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatlarıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde başlatılan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında, yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar sürüyor. İskenderun sahilinde basın mensuplarına bilgi veren Bakan Kurum, “6 Şubat depremleri sonrası göz bebeğimiz İskenderun Sahili’miz yaklaşık 80 santimetre çökmüş, maalesef şehirle olan ilişkisini kaybetmişti.

Ulaştırma Bakanlığımız hemen burada deniz kenarında gerekli tahkimatları yapmak suretiyle bu alanı emniyet altına aldı. Biz de bundan yaklaşık 7 ay önce İskenderun'umuza, Hatay'ımıza bu bölgenin cazibe merkezi olacak çok önemli bir çevre, doğa koruma projesini kazandıracağımızı müjdelemiştik. O gün bir söz vermiş, o sözler çerçevesinde de ekiplerimizle, arkadaşlarımızla, çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlamıştık. Bugün hamdolsun geldiğimiz noktada artık altyapıyı tamamen bitirdiğimiz, arazi kotunu şehrin kotuyla aynı hale getirdiğimiz bir düzenlemeyi görüyoruz” şeklinde konuştu.



“ESKİSİNDEN ÇOK DAHA GÜVENLİ BİR İSKENDERUN'U İNŞA ETMEK İSTİYORUZ”

Projenin 29 Ekim'de, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünde hizmete gireceğini söyleyen Bakan Kurum, “Projemizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz. inşallah 29 Ekim'de tamamlamış olacağız” dedi. Bakan Kurum, sahilin sosyal donatıları, doğal güzellikleri ile vatandaşların nefes alabileceği bir mekan olacağının altını çizdi. Bakan Kurum, 303 bin metrekarelik alandaki çalışmaların tamamlanmasıyla bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük çevre ve doğa koruma projelerinden birinin hayata geçeceğine dikkat çekti. Deprem bölgesi genelinde çalışmaların büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğine vurgu yapan Bakan Kurum, “Yıl sonu geldiğinde; depremin izlerinin tamamen ortadan kalktığı, vatandaşımızın eskisinden çok daha huzurlu, mutlu, güven içerisinde yaşadığı bir İskenderun'u, bir Hatay'ı, inşa ve ihya etmek istiyoruz. Bu kararlılıkla gece-gündüz ekip arkadaşlarımız çalışıyor” diye konuştu.

PROJENİN YÜZDE 50’DEN FAZLASI YEŞİL ALAN

Sahilde farklı branşlarda spor alanlarının yanı sıra vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal tesisler ile seyir terasının da arasında olduğu 18 sosyal donatının inşası devam ediyor. Proje alanının yüzde 50’sinden fazlası yeşil alanlardan oluşacak.



DÖNERCİLER ÇARŞISI’NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Kurum, İskenderun programı kapsamında Pac Meydanı’nı ziyaret etti, ilçe merkezinde devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum taleplerini dinleyip Bakanlık yetkilerine talimatlar verdi. Yapımı tamamlanan İskenderun Dönerciler Çarşısı’nın da açılışını gerçekleştiren Bakan Kurum, yeni iş yerlerinin bereketli olmasını temenni etti.