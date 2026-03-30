Bakan Kurum sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde, sıfır atık geri kazanım verilerini açıkladı. 90 milyon ton atığın geri dönüşümüyle ekonomiye 365 milyar TL katkı sağlandı.
Bakan Kurum, paylaştığı video ile ilgili, "Saygıdeğer Emine Erdoğan’ın ‘bir vicdan ve gönül inisiyatifi olarak’ insanlığa armağan ettiği Sıfır Atık hareketiyle ile israfı reddediyor, kaynağı koruyor, geleceği önceliyoruz. Sıfır Atık bir tercih değil; mecburiyettir" mesajını verdi.
Bugün ürettiğimiz atık miktarı, doğanın kendini yenileme hızını aşmış durumda.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 30, 2026
Artık mesele sadece üretmek değil, nasıl tükettiğimiz…
Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın "bir vicdan ve gönül insiyatifi olarak" insanlığa armağan ettiği #SıfırAtık hareketiyle ile israfı reddediyor,…
