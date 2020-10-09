Bakan Kurum: Son aşamaya gelindi, LPG'li araçlar kapalı otoparkları kullanabilecek

Bakan Kurum, Ümraniye Belediyesi Zemin Altı Katlı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, sabah Oruç Reis İlkokulu öğrencileriyle Sıfır Atık Projesi kapsamında bir araya geldiklerini, ardından da Esenler'de başlattıkları 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projesinin yeni bir etabının daha temelini attıklarını anımsattı.

Yarın Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm konutlarının ve Çatalca'da millet bahçesinin temelini atacaklarını bildiren Kurum, temelini attıkları çok katlı otoparkın, Ümraniye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eşsiz güzelliğiyle tüm dünyayı büyüleyen, kıtaları bir araya getiren İstanbul'un, kültürü, medeniyeti ve şehirciliği en güzel örnekleriyle yansıttığını dile getiren Kurum, "İstanbul, Türkiye'nin marka şehri, dünyaya açılan penceresidir. Bugün, kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sosyal konutlardan sıfır atığa gürültü bariyerlerine kadar tüm altyapı ve üstyapı projelerimizi bu bilinç ve amaçla hazırlıyor, hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, İstanbul'un 16 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olduğunu, Türkiye nüfusunun 5'te 1'inin İstanbul'da yaşadığını aktardı.