Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! 'Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin İlk Evim Projesi kapsamında Düzce’nin Kirazlı Mahallesi’nde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı: Ayşe abla, Hasan ağabey, Hiranur kardeşimiz… TOKİ ile yuva sahibi olan 1 milyon 740 bin vatandaşımızdan sadece birkaçı… Yeni 500.000 sosyal konutumuz da sizleri bekliyor.

Hande Dağ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 250 bin sosyal konutun inşa edileceği İlk Evim Projesi kapsamında Düzce’nin Kirazlı Mahallesi’nde 349 sosyal konutun yapımını tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutlarına kavuşan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, “Ayşe abla, Hasan ağabey, Hiranur kardeşimiz… TOKİ ile yuva sahibi olan 1 milyon 740 bin vatandaşımızdan sadece birkaçı… Yeni 500.000 sosyal konutumuz da sizleri bekliyor” mesajı verdi.

Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor 1

“HAMİLEYKEN ALDIM HABERİ BEBEĞİME ÇIKTI”

Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden 2 çocuk annesi Hiranur Kınay son gün kampanyaya başvurduğunu belirterek “TOKİ’nin bana çıkacağını düşünmüyordum. Zaten son dakika komşumun verdiği borçla başvurdum. Şansıma da hamileydim. Hamileyken aldım haberi bebeğime çıktı yani. Şimdi çok mutluyuz” dedi.

Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor 2

Hasan Gür ise “Böyle bir ev hayalim yoktu. Çocuklar, ‘baba senin şansın vardır’ dedi. Hakikaten de şansım varmış, nasipmiş çıktı” diye konuştu.

Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor 3

“TORUNLARIMA, ‘HİÇ DURMADAN YAZILIN’ DERİM”

Saadettin Kurt, TOKİ’nin kasaba gibi bir yerleşim yeri kurduğunu ifade ederek, “Şu anda bile gözlerim doldu çünkü hiç evim olmadı benim. Oyun parklarımız var, camimiz var, okulumuz var, kafeteryamız var. Her şey on numara” dedi.

Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor 4

Kurt’un eşi Ayşe Kurt ise sosyal konutların ödeme kolaylığını şu ifadelerle anlattı: Hem bizim için hem Türkiye için çok güzel bir proje oldu. Herkes ihtiyacı olan evlere kavuşabiliyor. Evi olmayanlar ev sahibi oluyor. Ödemesi gayet güzel, böyle kira dahi yok. 10 senede 20 senede ödenmesi gayet de güzel. Şimdi yeniden yapsalar torunlarıma, ‘hiç durmadan yazılın’ derim.

Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor 5

BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 740 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 13 Eylül 2022’de başlatılan “250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri” gibi projelerle dar gelirli vatandaşlara güvenli barınma imkanı sağlıyor. Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor. Yıl sonunda ise 500 bin konutluk ‘Yüzyılın Konut Projesi’ hayata geçirilecek. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak proje ile 81 ilde vatandaşlar uygun fiyatlarla ev sahibi olabilme imkanı sağlanacak.

Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor 6

TOKİ Murat Kurum
