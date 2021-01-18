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Bakan Lütfi Elvan: 2020'de 66,5 milyar lira tasarruf sağladık

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2021 08:58 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 bütçe açığının hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve 66,5 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı.

Bakan Lütfi Elvan: 2020'de 66,5 milyar lira tasarruf sağladık

Bakan Elvan'ın Twitter'da yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık.

"Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek.

2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz.

Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz.

"Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."

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