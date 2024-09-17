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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu! e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.09.2024 16:20
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Evliliğe adım atacak gençler için ekonomik koşullar zorluk çıkartırken Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duruma el attı. Aile ve Gençlik Fonu ile evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteğini kapsayan fona bir yeni il daha eklendi. Peki bu fona başvurmak için hangi şartlar gerekiyor? Başvuru için yaş sınırı var mı? İşte detaylar...

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: Aile ve Gençlik Fonu başvurularına bir il daha dahil oldu! e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili bir ilin daha eklendiğini duyurdu.

Göktaş sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin temeli sağlam, güçlü bir aile kurmalarına imkan sağlayan Aile ve Gençlik Fonu için bugün itibariyle Osmaniye’den de başvuruları almaya başlıyoruz. Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriterini kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkardık. Tüm gençlerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun."

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DEPREM BÖLGESİNDE İKAMET EDİLMELİ

Projeden yararlanmak üzere başvuru yapacak kişi, 6 Şubat 2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri veya Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet etmelidir.

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Evlenecek çiftlerin her ikisi de aşağıdaki şartları taşımalıdır:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)
3. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
4. Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,
5. Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak
6. Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek
7. Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
8. karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

e- Devlet üzerinden başvuru aşamasında gerekli olan yerleşim yeri belgesi, tapu bilgileri, adli sicil kaydı ilgili kurumdan online olarak alınmaktadır. Yıllık gelir beyanı e-Devlet üzerinden bildirilmektedir.

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düğün evlilik
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