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Bakan Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent'le görüştü! Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği...

17.03.2025 21:02
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent'le görüştü! Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliği...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Bakan Mehmet Şimşek, telefon görüşmesinde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

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Görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.

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Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
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