Bakan Mehmet Şimşek bankacılarla görüştü! 'Yeni program çalışmaları çerçevesinde bütün kesimlerle istişare edeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı. Bakan Şimşek 14.30'da da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya geldi. Buluşma sonrası kameraların karşısına geçen Şimşek, açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde banka yöneticilerimizle bir araya geldik. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile istişare ettik. Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle iş alemiyle de finans sektörüyle de sendikalarımızla da bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda tabii ki refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz. Bu istişari bir toplantı, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuk. Ben ilginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar bir ilgi olacağını düşünmüyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar."



