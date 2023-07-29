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Bakan Mehmet Şimşek o paylaşıma sessiz kalmadı: KDV üzerinden vurgun yapan esnaf için dikkat çeken sözler: 'Bu ve benzeri hususlar...'

29.07.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi artışlarını bahane ederek fiyatları yüksek tutmasına rağmen KDV'yi yüzde 1 olarak kesen bir işletmeyi şikayet eden vatandaşın paylaşımını alıntıladı. Bakan Şimşek alıntıladığı paylaşıma, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" notunu düştü.

Bakan Mehmet Şimşek o paylaşıma sessiz kalmadı: KDV üzerinden vurgun yapan esnaf için dikkat çeken sözler: 'Bu ve benzeri hususlar...'

Bir genç, sosyal medya hesabından "Kısa bir hırsız/dürüst esnaf hikayesi" başlığıyla bir paylaşım yaparak, KDV oyununu gözler önüne serdi. İstanbul'da birer gün arayla gittiği dönerci ile lokantada yaşadıklarını paylaşan genç, görsel olarak sunduğu fişlerle de iddialarını destekledi.

"HASSASİYETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Sosyal medyada çok konuşulan genç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de dikkatini çekti. Gencin hikayesini alıntılayan Bakan Şimşek, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" notunu düştü.

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"KDV'Yİ YÜZDE 1 OLARAK KESTİLER"

İşte Bakan Şimşek'in sessiz kalmadığı o paylaşım:

"Kısa bir hırsız/dürüst esnaf hikayesi... İki gündür dışarıda yemek yiyorum. Ofis çevresinde dönerini sevdiğim ama sürekli fiyatlara ahlaksızca zam yaptığı için nadiren gittiğim bir dönerci var. Dün oraya gittim ve fiyatını sormadan çift lavaş dürüm aldım. En son 65 TL idi, gitmeyeli 80 TL olmuş. En azından vergisini ödesinler diye kartla ödedim. Çıkınca fişe baktığımda KDV'yi %1 (içecek) olarak kestiklerini gördüm.

"AHLAKSIZCA ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPIYOR"

Bugün aynı muhitte Çağlayan Meydan'a yakın, P. Lokantası'na gittim. Üç çeşit yemeğe (hindi yemeği, pilav, cacık) 120 TL ödedim. KDV'sini dürüst şekilde %10 (yiyecek) olarak kesmişlerdi. Alelade bir dönere 80 TL, adam gibi bir menüye 120 TL vermenin kıyasını yapmayacağım, orası arz-talep. İnsanlar her şeye rağmen alıyor ki adamlar ahlaksızca zam üstüne zam yapıyor. Fakat bulduğu her fırsatta fiyatlara zam yapan dönercinin, son KDV artışını da fırsat bilerek fiyatları daha da artırması ve buna rağmen fişini kesmesi gereken şekilde kesmemesi benim için bardağı taşıran son damla oldu. Başta Gelir İdaresi Başkanlığı'nı arayıp vergi memurlarımızı Çağlayan'a döner yemeye davet edecektim. Sonra esnafların büyük çoğunluğunun aynı şeyi yaptığını bildiğim için vazgeçtim."

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