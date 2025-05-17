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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "12 ay sonrası enflasyon yüzde 25,1’e geriledi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e gerilediğini duyurdu. Şimşek, bu iyileşmede ılımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullarının etkili olduğunu belirtti.

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "12 ay sonrası enflasyon yüzde 25,1’e geriledi"
Mustafa Fidan

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabı X'te (Twitter) paylaşım yapan Şimşek, ayrıca "Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.
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"12 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25.1"

Bakan Şimşek, paylaşımında şu bilgileri aktardı;

"Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı.

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Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz.

Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor."

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Ekonomi Mehmet Şimşek
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