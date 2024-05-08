FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Mehmet Şimşek'ten 'refah artışı' mesajı: 'Mümkün değil...' diyerek anlattı

Bakan Mehmet Şimşek'ten 'refah artışı' mesajı: 'Mümkün değil...' diyerek anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlı olduklarını dile getirdi. Şimşek yaptığı açıklamada vatandaşın gelirine ilişkin fiyat istikrarı olmadan kalıcı refah olmayacağını vurguladı.

Bakan Mehmet Şimşek'ten 'refah artışı' mesajı: 'Mümkün değil...' diyerek anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden enflasyon ve vatandaşın gelirlerine yönelik önemli bir paylaşımda bulundu.

Emekliye zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geliyor Emekliye zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geliyor

Bakan Şimşek'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik.

Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.

"ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILDI"

Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin

•Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,
•Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,
•Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

6

"PROGRAMIMIZ BAŞARILI"

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düşük gelirliye az, yüksek gelirliye yüksek faturaDüşük gelirliye az, yüksek gelirliye yüksek fatura
Emekliye zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geliyorEmekliye zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geliyor
THK’nın ‘Ateş Kuşları’ operasyona hazırTHK’nın ‘Ateş Kuşları’ operasyona hazır
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
En Çok Okunan Haberler
Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves, takım otobüsünde tutuklandı!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Jo Alves, takım otobüsünde tutuklandı!

Bakan Mehmet Şimşek'ten gelir dağılımı mesajı

Bakan Mehmet Şimşek'ten gelir dağılımı mesajı

Gram altın alacaklar için avantaj yarattı

Gram altın alacaklar için avantaj yarattı

Emekliye zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geliyor

Emekliye zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geliyor

Memur zammında refah payı ve seyyanen zam beklentisi

Memur zammında refah payı ve seyyanen zam beklentisi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.