Bakan Memişoğlu tarih vererek duyurdu! O kadrolar için düğmeye basıldı! Personel alımı yapılacak sayı belli oldu

HaberTürk Tv'nin canlı yayınına katılan Bakan Memişoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu İstanbul'da beklenen büyük deprem için yapılan sağlık planlarını paylaşırken 37 bin sağlık personeli alımı yapılacağını da duyurdu. Memişoğlu sağlık personeli alımları için tarihte verdi.

"DEPREMİ SİYASALLAŞTIRMAMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Öncelikli olarak bütün vatandaşlarımıza ve İstanbul'a geçmiş olsun diyorum. Deprem sırasında Ankara'daydım. O sırada deprem oldu, sayın Cumhurbaşkanımız hemen İstanbul'a intikal etmemizi söyledi. O andan itibaren İstanbul'a hareket ettik, AFAD'a geldik. Valilik ve 24 hizmet kurumu orada toplanmıştı. Orada belediye başkan vekilimiz, itfaiye vardı. Geçmiş 5.8 depreminde de toplandık. Büyükşehir başkanı veya vekili kimse gelmişti. Bütün toplantılara büyükşehir belediye başkan vekilimiz vardı. Açıklama yaparken masadaydı. Çok da olumlu bir arkadaş. Belediye başkan vekilimiz geldiği zaman toplandık. Bütün gün belediye başkan vekilimiz bizimleydi. Bütün gün beraberdik. Masada oturuyordu valimizle birlikte. Depremi siyasallaştırmamamız lazım. Sen yaptın, ben yaptın değil beraber yapmamız lazım. Depremde herkes 'ben ne yaptım, biz ne yapmalıyız' diye sormalı. Hep beraber deprem öncesinde deprem hazırlığını yapıp, mücadele etmemiz gerekiyor. Şu anda deprem bölgesinde hastanelerimiz sayısal olarak deprem öncesinden çok fazla. Ancak 52 bin canımızı kaybettik. Onun için İstanbul için söylüyorum, düşünce tarzımızı, olması ihtimali olan büyük depremle ilgili hazırlıklı olmamız lazım.

DEPREMDE İLK 12 SAAT ÇOK KRİTİK"

Bu Cumartesi tatbikat yapacağız. İstanbul depremiyle ilgili. Daha önce de Çam Sakura ve çevresinde tatbikat yapmıştık. Depreme hazırlık sadece kâğıt üzerinde olmaz. Depreme hazırlık mentalite ile olur dedik. Özellikle 5,8 2019 İstanbul depreminde Cumhurbaşkanı Yardımcılığımız başkanlığında birçok toplantı yapıldı. Yüzlerce toplantı yapıldı. 2019'daki deprem bize çok şey öğretti. Sağlık tarafında ne yapmamız gerektiğini çalıştık. 6 Şubat depreminde sağlık anlamında İstanbul çok büyük destek verdi. O hazırlıklar çok faydalı oldu. Biz sahaya Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Müdürlüğü olarak gitmiştik. Sahra hastanemiz ve TIR'ımız 24 saatte kurulmuştu orada. Esas yaptığımız şuydu; dedik ki 'depremde sağlık sisteminde insanlar komutayla değil otomatik hareket etmesi gerekiyor, ne yapacağını bilmesi gerekiyor' dedik. Depremde ilk 12 saat çok kritik çünkü. Deprem olunca bütün ambulanslar talimat beklemeden çıksın dedik. Helikopterler otomatik olarak kalkmalı. Kalsın ben ona havada talimat vereyim.

SAĞLIK SİSTEMLERİ DEPREMLERE HAZIR MI?

Referans hastaneler kurduk. Bunlar izalatörlü büyük hastanelerimiz. Yereldeki hastaneler o bölgeni bütün hastaneleri ve sağlık teşkilatları ile koordinasyon anlamında o bölgenin sağlık hizmetini 0-12 saatte kendi kendine sunabilir olsun dedik. Bütün bölgeleri de bu hastanelerle eşleştirdik. Bunlar aynı zamanda lojistik merkezleri. Otoparklarında 72 saat yetebilecek malzemeleri tuttuk. Bu hastaneler oranın lojistik merkezi oldu. Hepsinde helikopter pisti var. İstanbul'daki bütün hastaneleri Anadolu'daki bölgeler ve hastanelerle eşleştirdik. İstanbul bütün Türkiye'yi destekleyebilir ama bütün Türkiye organize şekilde İstanbul'u desteklemesi lazım. Hangi şehir hangi alana gideceğini bilecek. Kartal ve Başıbüyük'ü Bilkent Şehir Hastanesi ile eşleştirdik. Nüfusa, yatak kapasitesine bakarak eşleştirdik. Eczaneleri dahi eşleştirdik. Ankara veya Diyarbakır'daki bir eczane Kadıköy veya Beşiktaş bölgesinde hangi eczane ile eşleştiğini tanımladık. Gelebilmesi için de deniz ve havayollarında nereye intikal edecek, nasıl edilecek, bunları da programladık.

"BÜYÜK DEPREME KARŞI ÇALIŞIYORUZ"

Topluma göre afet planı yapalım dedik sağlıkta. Bugünkü tatbikatta 16 il şu anda Tuzla ve Kadıköy bölgesinde Cumartesi günü oradan gelecek. Hangi hastaneye gidecek, nasıl gidecek. Çünkü hastaneyi tanıması lazım. Konya'dan gelecek bir insan buradaki hastaneyi bilmez. Çok ayrıntılı çalıştık. Personelin toplanma alanlarında ailelerini o hastanelere yakın yerlerde yaptık. Önce canınızı kurtarırsınız sonra en yakınınızı düşünürsünüz. Dışarıdan gelecek personel hastanelere en yakın okullarda protokoller yaptık. En yakın karakola deprem olduğu anda 'Bu hastaneye gidin güvenliği sağlayın' dedik. Bunu AFAD'la beraber yapıyoruz. Planlamada sorunumuz yok, bunu insanlara anlatmamız gerekiyor. Deprem öyle bir şey ki sıfırıncı saniyede bile nasıl yapacağımızı ezberlememiz lazım. Sağlık teşkilatı bu konuda kendi kendini otomatize edecek şekilde bunu bilmesi lazım. Siz 12 saatte bunun büyük kısmını başarırsanız.

"37 BİN KADRO ATAMASI YAPILACAK"

"37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta ilan edeceğiz. Hangi hastanelere ne kadar ihtiyacımız var? Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah Ağustos ve Eylül'de. Mayıs ayında 19 bin alacağız. Sonra yine ilana çıkmış olacağız. Kılavuz önümüzdeki hafta yayınlanmış olacak. Birçok ayrıntı var. Arkadaşlarımız onları görecek. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsi olacak. Psikolog, diyetisyen, fizyoterapistlerle ilgili sağlık üniteleri açabilir hale getirdik. Mevzuatta değişikliği yaptık. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. İnşaat halinde olan hastaneler de planlandı. Hastane inşaatları bitince oralara da alacağız ikinci etapta."