FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Murat Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzede aileye ziyaret! "Sizin mutluluğunuz her şeye bedel"

Bakan Murat Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzede aileye ziyaret! "Sizin mutluluğunuz her şeye bedel"

18.12.2024 09:37
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.12.2024 09:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya temasları kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi’ni ziyaret etti.

Bakan Kurum, 76 yaşındaki Yusuf Demirel'in evine konuk oldu. Bakan Kurum’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesini isteyen Yusuf Demirel, “Yapılan evlerde hiçbir eksik yok. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlere emeği geçen herkese Allah onlardan razı olsun” dedi.

“SİZİN MUTLULUĞUNUZ HER ŞEYE BEDEL”

Malatya Akçadağ Köy Evi Aile Ziyareti Fotoğraflar 510

Bakan Kurum da “Güle güle oturun. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Siz mutlu olun biz başka bir şey istemiyoruz. Sizin mutluluğunuz her şeye bedel. Yeriniz çok güzel. Havalimanının hemen yakınında” diye konuştu.

Malatya Akçadağ Köy Evi Aile Ziyareti Fotoğraflar 611

Bakan Kurum, Demirel’in torunu Nazlı ile de yakından ilgilenip oyuncak hediye etti. Bakan Kurum, köylülerin cami yeri için destek talebini dinleyerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne yer bulunması konusunda talimat verdi. Bakan Kurum, okullarına halı saha isteyen gençlere de halı saha sözü verdi.

MAHALLEDE 40 KONUT TESLİM EDİLDİ

Malatya Akçadağ Köy Evi Aile Ziyareti Fotoğraflar 457

Şeyhler Mahallesi’nde 73 deprem konutunun yapılacak. Şimdiye kadar 40 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. 33 konut da tamamlanma aşamasına geldi.

Malatya Akçadağ Köy Evi Aile Ziyareti Fotoğraflar 803

Malatya Akçadağ Köy Evi Aile Ziyareti Fotoğraflar 766

Malatya Akçadağ Köy Evi Aile Ziyareti Fotoğraflar 831

Malatya Akçadağ Köy Evi Aile Ziyareti Fotoğraflar 838

Malatya Akçadağ Köy Evi Aile Ziyareti Fotoğraflar 880

Anahtar Kelimeler:
Bakan Malatya Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriyeliler için yol planı: "Kitleler halinde geri dönecekler"

Suriyeliler için yol planı: "Kitleler halinde geri dönecekler"

'Evinize bile sokmayın' Bakanlık o ürünleri toplatıyor!

'Evinize bile sokmayın' Bakanlık o ürünleri toplatıyor!

'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

'1 milyon TL'ye gelmiş oldu' İkinci elde yeni düzenlemeye isyan ettiler

'1 milyon TL'ye gelmiş oldu' İkinci elde yeni düzenlemeye isyan ettiler

'Bekledikleri artışa kavuşacaklar' Refah payı sinyallerini yorumladı

'Bekledikleri artışa kavuşacaklar' Refah payı sinyallerini yorumladı

Tüm il o döviz bürosuna akın etti, önünde kuyruk oluştu! Sebebi...

Tüm il o döviz bürosuna akın etti, önünde kuyruk oluştu! Sebebi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.