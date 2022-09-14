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Bakan Murat Kurum duyurdu! İşte Sosyal Konut Projesine başvuru sayısı

14.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: TOKİ sosyal konut projesinde detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaştı. Erdoğan, projenin ilk temelleri yılbaşında atılacağını duyururken, TOKİ sosyal konut projesinde başvurular ise bugün başlayacağını duyurulmuştu. Bakan Murat Kurum, Sosyal konut hamlesine ilk günde 92 bin başvuru yapıldığını duyurdu.

Bakan Murat Kurum duyurdu! İşte Sosyal Konut Projesine başvuru sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılıyor.

SON DAKİKA: TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE 92 BİN BAŞVURU

Bakan Murat Kurum ''Sosyal konut hamlesine aldığımız veriye göre saat 10.30 itibariyle ilk günde 92 bin başvuru yapıldı'' dedi.

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Murat Kurum
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