Bakan Murat Kurum duyurdu! İşte Sosyal Konut Projesine başvuru sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılıyor.

SON DAKİKA: TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE 92 BİN BAŞVURU

Bakan Murat Kurum ''Sosyal konut hamlesine aldığımız veriye göre saat 10.30 itibariyle ilk günde 92 bin başvuru yapıldı'' dedi.

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