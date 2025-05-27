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Bakan Murat Kurum duyurdu: Tarihi Kapalı Çarşı yeniden ayağa kalkıyor! "Hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’taki Tarihi Kapalı Çarşı’nın restorasyonunu da yürütüyor. Çalışmalardan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, “Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşı’mız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum duyurdu: Tarihi Kapalı Çarşı yeniden ayağa kalkıyor! "Hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz"

Kahramanmaraş’ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122’si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor.

“ÇARŞIMIZ TAMAMLANDIĞINDA ŞEHRİMİZİN KALBİ BURADA ATACAK”

KAHRAMANMARAŞ DEMİRCİLER ÇARŞISI (1)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, restorasyon çalışmalarından görüntüleri “Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz.

KAHRAMANMARAŞ DEMİRCİLER ÇARŞISI (12)

Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşı’mız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak” mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

37 KİŞİLİK UZMAN EKİP GÖREV YAPIYOR

KAHRAMANMARAŞ DEMİRCİLER ÇARŞISI (13)

Restorasyon kapsamında ilk etapta yıkılan alanlar temizlendi, deprem sonrası taş yapılarda oluşan çatlaklar güçlendirildi. Ayrıca, statik, jeofizik ve yapı malzeme analiz raporları da hazırlandı.

KAHRAMANMARAŞ DEMİRCİLER ÇARŞISI (3)

Projede taş, ahşap, sıva ve enjeksiyon ustalarından oluşan 37 kişilik uzman ekip görev yapıyor.

DEMİCİLER ÇARŞISI’NIN DA İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

ERAY SEZGİN- TOKİ İNŞAAT MÜHENDİSİ

TOKİ İnşaat Mühendisi Eray Sezgin, tarihi çarşının 16’ncı yüzyılda inşa edildiğini anlattı. Kahramanmaraş depreminin ardından konut inşasının yanı sıra tarihi yapıların da restorasyonunu yürüttüklerini kaydeden Sezgin, “Burası Maraş’ın kalbi, bizim de görevimiz burayı tekrardan canlandırıp eski güzel günlerine döndürmek” dedi.

KAHRAMANMARAŞ DEMİRCİLER ÇARŞISI (2)

Eş zamanlı olarak Tarihi Demirciler Çarşısı'nda da ihalelerin tamamlandığını ve çalışmaların başladığını açıklayan Sezgin, “En kısa sürede orada da restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, orayı Maraş ekonomisine, Maraş tarihine tekrardan geri kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hissenet
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