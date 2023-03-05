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Bakan Murat Kurum sosyal medyadan paylaştı: "Hiç vakit kaybetmiyoruz! Doğanşehir’de de kazmayı vurduk!"

05.03.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ilk etapta 349 kalıcı konutla ilgili çalışma başlatılmasının yer aldığı bir video paylaşarak "Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir’de de kazmayı vurduk!” ifadeleriyle mesaj yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Tavşantepe Mevkii’nde ilk etapta inşa edilecek 349 kalıcı afet konutu için ilk kazmanın vurulduğunu aktardı. Bakan Kurum, depremin etkilediği diğer bölgelerde de aralıksız devam eden zemin etüt çalışmalarının hemen ardından ilk kazmaların hız kesmeden atıldığını açıkladı.

Kazı Çalışması_2

Bakan Kurum, Doğanşehir’deki afet konutları için inşaat çalışmalarına başlanıldığının anlatıldığı bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak, “Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir’de de kazmayı vurduk!” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Kazı Çalışması_3

Bakan Murat Kurum, yayımladığı diğer mesajında ise “78 noktadan 44’ünde 19 bin 464 metrelik sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz. 50 bin 565 hektar alandaki mikrobölgeleme çalışmalarında 3 bin 843 sondajdan 591’ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Kazı Çalışması_4

"DOĞANŞEHİR’DE TOKİ ELİYLE 105 METREKARE, 3 ODA 1 SALONDAN OLUŞAN AFET KONUTLARI İNŞA EDİLECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Doğanşehir’de ilk etapta 349, ikinci etapta ise 608 afet konutunun inşa edileceği ifade edildi. Yapılacak afet konutlarının maksimum 5 katlı olarak planlandığı belirtilerek, 105 metrekarelik 3+1 konutların yapılacağı ve şehrin tarihi ve kültürünün korunacağı vurgulandı.

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"AFET KONUTLARI BİLİMSEL RAPORLAR IŞIĞINDA BELİRLENEN EN DOĞRU VE SAĞLAM ZEMİNLERE İNŞA EDİLECEK"

Açıklamada, deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projelerin planlandığı belirtilirken, depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni master plan çalışmalarının hayata geçirildiği aktarıldı. Yapılan master plan çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin en ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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Deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dâhil olmak üzere zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikrobölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, jeolog ve jeofizik mühendisleriyle eş zamanlı incelendiği belirtildi.

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Bu çalışmalar kapsamında yapılacak afet konutlarının en doğru, en sağlam zeminde radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutların inşa sürecinin eş zamanlı yürütüldüğü aktarıldı.

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Açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük “Afet Konut Seferberliği”nin yürütüldüğü belirtilerek yeni konutların fay hatlarına uzaklıkları, deformasyon haritalarının çıkarıldığı bildirildi. Bu haritalar çerçevesinde oluşturulan yerleşim alanlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği kapsamında 405 bin konutunun yapımına başlandığı ifade edilerek 21 bin afet konutunun daha sözleşmelerinin yapıldığı belirtildi.

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