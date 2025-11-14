FİNANS

Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. Bizim referansımız milletimiz. Milletimiz bizim ne söylediysek gerçekleştireceğimiz çok iyi biliyor. Örnek dairelerimizi Ankara'da yaptık. Çok kullanışlı evler. Aidatın da çok altında bir taksitle vatandaşımz bu konutlara erişebilecek" dedi.

Mustafa Fidan

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarına Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 20 kahraman askerimizi anarak başladı.

"VATANDAŞLARIMIZA KONUTLARINI SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Biz depremin 15. günü ilk temellerimi attık. Bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan konteyner kentlerimizi kuruyorduk. Burada Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini yapıyoruz.

Yıl sonunda 450 bini de aşacağız, vatandaşlarımıza konutlarını söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Hatay'da 100 bin konut teslimi olacak.

"BİR ULU CAMİİ'Yİ YAPAMADILAR ULU CAMİ'Yİ DE BİZ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Yaptığımız projelerin maketini yapamazlar. Deprem bölgesinde çakılmış bir çivileri yok. Bir Ulu Camii'yi yapamadılar Ulu Cami'yi de biz ayağa kaldıracağız. Devlet burada Özgür Özel Bey.

"YAKLAŞIK 3 MİLYON BAŞVURU OLDU"

Yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. Bizim referansımız milletimiz. Milletimiz bizim ne söylediysek gerçekleştireceğimiz çok iyi biliyor. Örnek dairelerimizi Ankara'da yaptık. Çok kullanışlı evler. Aidatın da çok altında bir taksitle vatandaşımz bu konutlara erişebilecek.

"RAYİÇ BEDELİN YARISI BEDELLE, KURAYLA VATANDAŞLARIMIZA SUNACAĞIZ"

Şehirlerimizde arzı arttıralım istiyoruz. 500 bin konutun 100 bini İstanbul'a yapıyoruz. Buna ilaveten 15 bin kiralık yapıyoruz. Rayiç bedelin yarısı bedelle, kurayla vatandaşlarımıza sunacağız 3 yıllığına. Yönetim, bakımı ve denetimi de TOKİ başkanlığında olacak. Bu konutların bir kısmını evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza, memurlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz."

14 Kasım 2025
14 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

En Çok Aranan Haberler

