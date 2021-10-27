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Bakan Muş: 2000-2021 döneminde Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı

27.10.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken, Türkiye ihracatının yüzde 9,8 arttığını belirtti.

Bakan Muş: 2000-2021 döneminde Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı

Ticaret Bakanı Muş yaptığı açıklamada, "2000-2021 döneminde Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı" ifadelerini kullandı.

"İHRACAT YÜZDE 9,8 ARTTI"

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim; 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama yüzde 5,5 artarken Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı. Aynı dönemde dünya ihracatı 3,1 kat büyürken, Türkiye ihracatı 7,2 kat büyüdü. Rakamları eğip bükebilirsiniz; ama hakikati asla. Bir de ekleme yapalım; 2000 yılında yüzde 51 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bugün yüzde 83,3’e ulaşmıştır. Buna da üzülmeyin sevinin Sayın Akşener" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş Meral Akşener
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