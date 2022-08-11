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Bakan Muş, 'Ankara'da yer ayrıldı' diyerek duyurdu: Tüm dünyayı etkileyen kriz için Türkiye'den hamle geldi

11.08.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük ev aletlerinden otomotiv üretimine, savunma sanayisinden bilişim sektörüne hemen her alanda kullanılan çip krizi için Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Muş, dünyada yaşanan çip kriziyle ilgili, "Bununla ilgili bizim de yatırımlarımız var. Ankara'da belli bir yer bunun için ayrılmış durumda” dedi. Peki çip krizi Türkiye için bir fırsat mı? Uzmanlar da bunun mümkün olduğunu ancak üretime geçmek için sürenin en az 3-4 yıl olduğunun altını çiziyor.

Bakan Muş, 'Ankara'da yer ayrıldı' diyerek duyurdu: Tüm dünyayı etkileyen kriz için Türkiye'den hamle geldi

Pandemi ile başlayan çip krizi için uzmanlar 2023 yılının ikinci yarısını işaret ederken Tayvan’da son yaşanan durum dijitalleşen dünyayı daha da zora sokmuş durumda. Tayvan ve Çin arasında yaşanan 'Pelosi' gerginliği devam ederken arklı farklı ülkelerde yaşayan insanları 'zam' telaşı sardı! Yaşananların yeni bir çip krizine neden olmasından endişe ediliyor. Bilgisayarlardan, elektrikli araçlara, akıllı telefonlardan, temel teknoloji ürünlerine kadar birçok ürünün mikroçipleri Tayvan'da üretiliyor. Özellikle ABD ve müttefikleri ucuz iş gücünden yararlanarak oradaki insan gücünden faydalanıyor. Uzmanlar ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ziyareti sonrasında yaşananların yeni bir çip krizini doğurabileceğinin altını çiziyor.

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EN AZ 3-4 YIL GEREKLİ

Tüketici için en büyük sorun ise ürünlerin artan fiyatları. Peki, Türkiye çip üretebilir mi? Çip krizi Türkiye için bir fırsat mı? Bazı uzmanlar, çip krizinin ülkeler için fırsat olabileceğini düşünüyor, Türkiye içinse kararın ardından üretime geçmek için bu sürenin en az sürenin 3-4 yıl olduğunu belirtiyor.

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Yaşanan çip krizine ilişkin merak edilen bu sorulara Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan yanıt geldi. Bununla ilgili bir yatırımlarının olduğunu ve Ankara’da belli bir yer ayrıldığının altını çizen Bakan Muş şöyle konuştu:

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“Çipteki üretim yavaşladığı zaman elektronik cihazların ve otomobillerin üretimini yavaşlatıyor. Tabi bu telefon ve bilgisayarlara kadar kullanılabilen bir ürün. Burada Tayvan çok önemli bir üretici. Bununla ilgili bizim de yatırımlarımız var. Hatta Ankara'da belli bir yer bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışması söz konusu. Burada Türkiye yatırım yapmak istiyor. Türkiye burada yatırımları da ağırlamak istiyor. Türkiye bu işin içine girmek istiyor. Girmemizin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bunun çok farklı seviyeleri var. Bütün seviyeleri yürütmeseniz de bazı seviyeleri yürütmeniz gerekiyor. Gelecek artık daha da teknolojikleşecek ve dijitalleşecek. Tabi dijitalleşecek her alanda bu çipe ihtiyaç olacak. Buna olan talep artacak. Bu anlamda biz Türkiye olarak üretici güç olmak istiyoruz. En önemli ihtiyacımız su. Çipte su çok kullanılıyor. Çipin kullanılması için suya ihtiyaç var. Bununla ilgili bir hazırlığımız var."


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Anahtar Kelimeler:
çip krizi
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