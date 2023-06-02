Bakan Muş duyurdu! Tüm zamanların Mayıs ayı rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tüm zamanların Mayıs ayı ihracat rekorunun kırıldığını ifade etti:
Muş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız %14,4 artışla 21,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir."
2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız %14,4 artışla 21,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 2, 2023
Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir.
İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir.