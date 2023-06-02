Bakan Muş duyurdu! Tüm zamanların Mayıs ayı rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tüm zamanların Mayıs ayı ihracat rekorunun kırıldığını ifade etti:

Muş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız %14,4 artışla 21,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir."

2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız %14,4 artışla 21,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.



Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir.



İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 2, 2023



