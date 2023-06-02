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Bakan Muş duyurdu! Tüm zamanların Mayıs ayı rekoru kırıldı

02.06.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız %14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir" dedi.

Bakan Muş duyurdu! Tüm zamanların Mayıs ayı rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tüm zamanların Mayıs ayı ihracat rekorunun kırıldığını ifade etti:

Muş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız %14,4 artışla 21,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir."


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş İhracat

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