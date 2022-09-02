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Bakan Muş'tan doğal gaz ve elektrik zamları sonrası flaş açıklama: 'Herkes tarafından bilinmesini istiyoruz'

02.09.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konutlarda kullanılan elektrik ve doğal gaz tarifelerine 1 Eylül itibariyle yüzde 20 zam yapıldı. Elektrik ve doğal gaz zammıyla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan flaş açıklama geldi. Bakan, enerji ithalatının 2019'dan bu yana 100 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi. Bunun da ortalama 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıya kalındığını bildiren Bakan Muş, 'Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.' dedi.

Bakan Muş'tan doğal gaz ve elektrik zamları sonrası flaş açıklama: 'Herkes tarafından bilinmesini istiyoruz'

Yakalaşan kış mevsimi öncesi faturalar cep yakacak. Konutlarda kullanılan elektrik ve doğal gaz tarifelerine 1 Eylül itibariyle yüzde 20 zam yapıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, elektrik ve doğal gaz zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Muş, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. Muş, programda soruları da yanıtladı.

elektrik

Muş, sanayideki elektrik ve doğal gaz zamlarının ardından üretimde düşüş beklenip beklenmediği yönündeki bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Öğleden sonra hem Sanayi Odası ile hem de Ticaret Odası ile bir toplantımız var. İhracat rakamlarını açıklayacağız. Parite etkisi geçen sene 1,20 seviyesindeydi. Yani 1,20 dolar civarındaydı. Şimdi tersine döndü. Parite hemen bire bir veya hemen altında kalıyor. Dolayısıyla geçen seneki pariteyle gitmiş olsaydık biz bu senenin ilk 8 ayında 8,5 milyar dolar daha fazla ihracat yazacaktık. İlk 8 ayda yazacağımız ihracat fazlası olacaktı. Dolayısıyla o pariteden eksik bir şekilde bu rakamlar şu an yazılıyor. Bunun bir kere bilinmesini istiyorum. İkincisi Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'i AB ve AB üyesi olmayan Avrupa'ya yapılıyor. Ocak-ağustos döneminde 2021 dönemine göre, bu bölge ihracatımız yüzde 17,2 artmış durumda fakat bu artış aylara göre biraz ılıman trendine giriyor. Dolayısıyla Avrupa'daki belirsizlik ve yavaşlama talebi zayıflatıyor. Rakamlarla şöyle açıklayayım mesela haziran ayında bir önceki yıla göre AB'ye ihracatımız yüzde 17,8 artarken temmuz ayında yüzde 5,2, ağustos ayında yüzde 2,7. Arzu ettiğimiz artış yok. Geçen senenin altına düşmedik ama arzu ettiğimiz artış yok. Bunu da Avrupa'daki belirsizliğe bağlıyoruz."

İhracatın yüzde 55'inin bu bölgeye yapıldığının altını çizen Muş, "Bu şartlar altında 250 milyar dolarlık hedef için bir çaba sarf ediliyor. Türkiye burada ne yapmaya çalışıyor, açıkladığımız belli stratejiler var. Odalarımızı sanayilerimizi buraya kanalize etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sadece AB'ye değil ve AB üyesi Avrupa ülkelerine değil biraz daha farklı yerlere ihracatçıyı götürmeye çalışıyoruz. Pazarı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Sadece Avrupa'ya değil Kuzey Amerika'ya oradan Latin Amerika'ya, Uzak Doğu'daki bazı ülkelere odaklanmak istiyoruz. Bu biraz zaman alacak ve dünyadaki yavaşlama Avrupa'daki o belirsizlik enerji kesintisinin olup olmayacağı gibi beklentiler ister istemez talebi aşağı çekiyor. Orada yavaşlayan talep de bizim buradaki ihracatımızı zorluyor." dedi.

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Bakan Muş, enerjideki artışların sanayiciye ilave bir maliyet anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Siyasi partiler neden vardır, seçimi kazanmak için vardır. Dolayısıyla seçime 9 ay kalan bir yerde hiçbir hükumet 'ya ben elektriğe bir zam yapayım, doğal gazın fiyatlarını bir artırayım' demez. " şeklinde konuştu. Bunun önemli bir kısmını bütçeden finanse ettiklerinin altını çizen Muş, şöyle devam etti:

"Hem konutların kullandığı doğal gaz, sanayide konutlara göre daha düşük. Halen orada bir sübvansiyon söz konusu ve bu artışlar artık bütçenin imkanlarını daha fazla el vermediğinden dolayı zaruretten dolayı yansıtmak zorunda kaldı. Türkiye'nin ortalama enerji ithalatı 2019'dan geriye dönük 10 yıla bakın 2020'de pandemi çok sağlıklı olmaz ortalama 35-40 milyar dolardır. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Elektrik fiyatlarına baktığınızda döviz olarak da baktığınız zaman hala bizde kullanılan enerjinin fiyatı AB ile mukayese ettiğiniz zaman çok altında. İhracat yapıyorken kullandığımız enerji maliyeti hala oradakilerin altında ama kendi içimizdeki artış, ister istemez sanayicilerimizi zorlayacak ama bunu da şu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bütçeden bütün imkanlar kullanılıyor, sübvansiyon maksimum seviyede yapılıyor. Bunun dışındaki yansıtılmak zorunda kalıyor. Bir de bu bütçe nereden oluşuyor onu da söyleyeyim. Bizim bir enerji kaynağımız yok, onu bütçeye kaynak oluşturmuyoruz. Dolayısıyla toplanan vergilerden oluşuyor bu bütçe." (AA)

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Mehmet Muş doğal gaz elektriğe zam
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