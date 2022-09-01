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Elektrik ve doğal gaz zammı sonrası merak ediliyordu! Devletten fatura desteği: 1150 liraya kadar karşılıksız veriliyor…

01.09.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ, doğal gazda konut tarifesinde yüzde 20,4, elektrikte ise yüzde 20 zam yaptı. Zamlar sonrası dar gelirli vatandaşlar “Doğal gaz fatura desteğinden nasıl yararlanılıyor?”, “Elektrik faturası desteğinin başvuru şartları nelerdir?” sorularını araştırmaya başladı. Bu kapsamda doğal gaz faturası için 2022 yılında en düşük 450 TL ve en yüksek 1.150 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Bununla birlikte elektrik faturası için de destek sağlanıyor. Vatandaşlara 200 liraya kadar destek ödeniyor.

Elektrik ve doğal gaz zammı sonrası merak ediliyordu! Devletten fatura desteği: 1150 liraya kadar karşılıksız veriliyor…

Her ayın ilk günü BOTAŞ tarafından açıklanan doğal gaz ve elektrik için yeni tarife belli oldu. Buna göre konutta kullanılan doğal gaza yüzde 20,4 ve elektriğe ise yüzde 20 zam yapıldığı açıklandı. Elektrik ve doğal gaz tarifesine gelen zam sonrası dar gelirli vatandaşlar için devlet destekleri yeniden gündeme geldi. Kış aylarında yaşanması muhtemel zorlukların önüne geçmek isteyen devlet kış desteği kapsamında başvuru yapan dar gelirli vatandaşlara doğal gaz ve elektrik faturası desteği yapacak. Ödemeler ise PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle bu kış tüm Avrupa'da zorlu günler ülkeleri bekliyor. Enerji krizine önlem almak isteyen ülkeler çeşitli unsurları şimdiden devreye sokmaya başladı. Türkiye de bunlardan biri olurken, dar gelirli vatandaşa kış desteği vermeye hazırlanıyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular değerlendirildikten sonra tespit edilen ihtiyaç sahiplerine elektrik ve doğal gaz faturası desteği sunacak.

ÖDEMELER PTT’DEN YAPILIYOR

Zamlardan en çok etkilenecek dar gelir grubu içinse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Doğal gaz Tüketim Desteği kapsamında bir takım yardımlar yapıyor. Bakanlık yaptığı detaylı açıklamada e-Devlet kapısı aracılığıyla konut olarak kullanılan evlerde doğal gaz abonesi olan vatandaşlara başvuru fırsatı sağladı. Kış desteği kapsamında ödenecek yardımlarda mevsim koşulları ölçüt olarak belirlendi. 2022 yılı için en düşük 450 TL ve en yüksek 1.150 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

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DOĞAL GAZ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş sağlayan vatandaşlar sonrasında sosyal yardım başvurusu cümlesini aratarak söz konusu sayfaya yönlenebilir. Bu kısımda bulunan başvuru ekranı aracılığıyla yeni başvuru sekmesine giriş yapılır ve açılan penceredeki KVKK onaylanır. Girmiş olduğunuz bilgiler tastik ediltikten sonra doğalgaz destek miktarının hesaplanabilmesi adına şahsa ait özel bilgiler doldurulur. Tüm bu bilgiler eksiksiz girildiği takdirde başvuru talebi onaylanır ve işlem sonlandırılır.

Son dakika: Doğal gaz ve elektrik tarifesine yüzde 20 zam! BOTAŞ 'bugüne kadar yansıtılmadı ama...' diyerek duyurduSon dakika: Doğal gaz ve elektrik tarifesine yüzde 20 zam! BOTAŞ 'bugüne kadar yansıtılmadı ama...' diyerek duyurdu

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ

Elektrik yardımı 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hali hazırda yardım alan kişilere kendiliğinden yatırılmaktadır. 2022 yılı adına 216 lira hesaplara yatırılmakta olup dolayısıyla doğalgaz desteği ile birlikte alan vatandaşlara devlet tarafından 1.366 liralık destek parası verilecektir.

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ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Elektrik tüketim desteği ise ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için oluşturulmuş bir destek türüdür. Elektrik tüketim desteğinden yararlanabilen vatandaşlar, PTT şubelerinden başvurularını yapabilirler.

  • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı
  • Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı
  • Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı
  • Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı

ELEKTRİK DESTEĞİNE ŞARTLAR NELERDİR?

Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor.

  • Çoklu Doğum Yardım Programı
  • Kronik Hastalık Yardım Programı
  • Engelli Aylıkları
  • Yaşlı Aylığı
  • Engelli Yakını Aylığı
  • 65 yaş üstü muhtaç kişiler
  • Evde bakım yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağılı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor. Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusu yapabilecek.

İCRALIK ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZ BORÇLARI SİLİNİYOR

Öte yandan 6 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren icralık borçlarla ilgili müjdeli haberi Bakan Nureddin Nebati verdi. Borçların silinmesiyle ilgili detaylar da belli oldu. Borçların silinmesi için herhangi bir başvuruya gerek olmayacak. Ayrıca borçların silinmesine ilişkin pakette iki başlık bulunuyor. Hazırlanan yeni paketle 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Tasfiye edilecek borçlar 15 Ağustos'tan önceki dönemi kapsayacak. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek. Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.

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Yeni destek paketi iki farklı başlıktan oluşuyor.1-5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti.


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