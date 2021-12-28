Bakan Muş'tan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama : 'Fiyat indirim sürecini yakından takip ediyoruz'

Dolar ve Euro'da yaşanan düşüş sonrası yaşanan olumlu tablo, marketlerdeki fiyatlara da yansımaya başladı.Ticaret Bakanı Mehmet Muş Döviz kurlarında yaşanan artış ile zamlanan gıda fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'DENETİMLERİMİZ ARTARAK SÜRECEK'

Bakan Muş, özellikle bu dönemde gıda fiyatlarında yüksek artış gözlemlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Evet, kur farklılıklarından kaynaklı bir maliyet artışı olmuştu, ancak son süreçte kurlarda bir gevşeme gerçekleşti. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur. Bu beklentinin karşılık bulmasını bekliyor, süreci yakından takip ettiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak, perakende satış noktaları başta olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarına yönelik 81 ilde denetimler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu denetimlerimiz artarak sürecektir."

'FEDAKARLIK YAPMALIYIZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, tüm bu gelişmelerin reel sektördeki moralleri yükselttiğini, çalışma şevklerini artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elbette bazı konularda da sıkıntılarımız da sürüyor. Özellikle bankalarımızın, Merkez Bankası'ndan fonlama maliyetleri yüzde 14'e düşmesine rağmen, son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artıracaksak hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. 'Feda reel sektörde, kar mali sektörde' şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz. Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için, kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişte yaptığımız gibi, yine bunun başarılabileceğini de düşünüyoruz. Piyasalarda istikrarının teminiyle birlikte, finansman maliyetlerinin de kalıcı bir şekilde düşürülebileceğini de öngörüyoruz. Sizin, iş dünyasını, ticareti ve ihracatı destekleyici politikalarınızın önemine inanıyoruz."

