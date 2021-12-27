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SON DAKİKA | Dolar ve Euro düştü! Zincir marketlerde indirime başladı

27.12.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre dövizde yaşanan düşüş marketlerdeki ürün fiyatlarına da yansımaya başladı. Dev market zinciri Migros’ta ürünler de yüzde 10 indirim yaptığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Dolar ve Euro düştü! Zincir marketlerde indirime başladı

Son dakika haberi: Dövizde yaşanan yükseliş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla düşüşe geçti. Dolar ve Euro'da yaşanan düşüş sonrası yaşanan olumlu tablo, marketlerdeki fiyatlara da yansımaya başladı.

Migros açıklamasında, üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır."

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.

Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimlerin daha da etkinleşeceği vurgulanan açıklamada, "Migros’ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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