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Bakan Nebati açıkladı: '50 yılın en büyük büyüme rakamına ulaştık'

07.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ekonomiye ilişkin kritik mesajlar verdi. Bakan Nebati, '2020 yılında dünya ekonomisi daralırken bizler 1,9 oranında büyümeyi başardık. 2021 yılındaysa yüzde11,4 ile hem 12 yıllık büyüme sürecini devam ettirdik hem de son 50 yılın en büyük büyüme rakamına ulaştık.' dedi.

Bakan Nebati açıkladı: '50 yılın en büyük büyüme rakamına ulaştık'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati istihdam rakamlarıyla ilgili önemli veriler de paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

Bugün yaşanan enerji krizi alternatif enerjilere olan önemi artırmıştır. Böylesine kriz ve dönüşümlerin yaşandığı çağda sorunların aşılması için politikaların geliştirilmesi büyük önem kazanıyor.

Kavramların tartışıldığı ve özellikle iktisat literatüründe tartışılması sıradan olan sözcüklerin kavramların gündelik hayatta da bu kadar tartışılıyor olması akademi açısından da kazanımdır diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımlarının sağladığı avantajlarla ülkemizin tedarik merkezi olarak öne çıkma potansiyelinin yüksek olduğunu gördük. Esasen bu tablo bizim yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı olan stratejimizin ne kadar hayati bir adım olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kimi çevreler politikalarımızı ideolojik saplantı olarak eleştirmiştir. Toplumlar dinamik bir yapıya sahiptir, bu yapı zaman içinde değişir. Diğer bazı ülkeler de bugün geleneksel politikalar, kabul görmüş ana akım politikalarını sorgulamaya ve farklı politika setlerini devreye almaya başlamışlardır.

Tüm dünya küçülürken yüksek oranda büyüyen ekonomimiz, dünya ekonomilerden pozitif yönde ayrışmamızı sağladı.

Bugün kritik eşiğin önündeyiz. Politika ve uygulamalarımızı tayin ederken bu dönüşümlere yönelik adımlarımızı atıyoruz. Salgın döneminde mali kısıtlar nedeniyle birçok ülke vatandaşlarını desteklemek ya da yatırımlarını sürdürmek arasında tercih yaptı.

2020 yılında dünya ekonomisi daralırken bizler 1,9 oranında büyümeyi başardık. 2021 yılındaysa yüzde11,4 ile hem 12 yıllık büyüme sürecini devam ettirdik hem de son 50 yılın en büyük büyüme rakamına ulaştık.

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Nureddin Nebati
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