Bakan Nebati açıkladı: GES'e talep çok iyi durumda…

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Nebati, ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması’nda konuştu. Nebati, 15 Haziran'da talep toplanmaya başlayan Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sermaye piyasalarının gelişimi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize çelme takmak isteyen, önümüze duvar örmek isteyenler olacaktır. Bekliyoruz. Hiç bitmeyecek. Ancak unutmayalım ki biz geçen 100 yılın başında milli mücadele sürecinde kadınıyla erkeğiyle top yekun seferber olmayı bilmiş bir milletin torunlarıyız. Esen her rüzgarla savrulacak kuru bir yaprak kesinlikle değiliz.

‘KALBİMLE SÖYLÜYORUM, KALBİM DİLİME VURUYOR’

Küresel dönüşüm sürecinde kadını, erkeği, sanayici, çiftçisiyle el ele verdiğimizde Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir güçlük asla söz konusu olamaz. Bugün birçok mega altyapı projesini tamamlamış, ihracatını sürekli artıran, elektrikli otomobil, jet motorlarına yönelmiş özgüvenli Türkiyemiz var. 20 yıl önce bunların tamamı sadece güzel bir hayalden ibaretti. 20 yıl öncesinin genci olarak söylüyorum, bu hayalleri bize kurdurmuyorlardı. Yarına kadar kurduğumuz tüm hayallerimizle inanç, azim ve birlikte vereceğimiz mücadelemizle somut elle tutulabilir kazanıma mutlak surette dönüşecektir.

Ekonomi seferberliğinde kadın ve kadın girişimcilerimizin çok büyük rol ifa edeceklerine inanıyorum. Kalbimle söylüyorum, kalbim dilime vuruyor. Ülkemizin yarınları için üreten, istihdamı artıran, ülkemiz için taş üstüne taş koyan kim varsa onun yanında olmaya devam edeceğiz.



