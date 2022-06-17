FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Nebati açıkladı: GES'e talep çok iyi durumda…

Bakan Nebati açıkladı: GES'e talep çok iyi durumda…

17.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte devreye alınan ‘Gelire Endeksli Senetler'le ilgili son durumu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Bakan Nebati açıklamasında ‘Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

Bakan Nebati açıkladı: GES'e talep çok iyi durumda…

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Nebati, ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması’nda konuştu. Nebati, 15 Haziran'da talep toplanmaya başlayan Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sermaye piyasalarının gelişimi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize çelme takmak isteyen, önümüze duvar örmek isteyenler olacaktır. Bekliyoruz. Hiç bitmeyecek. Ancak unutmayalım ki biz geçen 100 yılın başında milli mücadele sürecinde kadınıyla erkeğiyle top yekun seferber olmayı bilmiş bir milletin torunlarıyız. Esen her rüzgarla savrulacak kuru bir yaprak kesinlikle değiliz.

‘KALBİMLE SÖYLÜYORUM, KALBİM DİLİME VURUYOR’

Küresel dönüşüm sürecinde kadını, erkeği, sanayici, çiftçisiyle el ele verdiğimizde Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir güçlük asla söz konusu olamaz. Bugün birçok mega altyapı projesini tamamlamış, ihracatını sürekli artıran, elektrikli otomobil, jet motorlarına yönelmiş özgüvenli Türkiyemiz var. 20 yıl önce bunların tamamı sadece güzel bir hayalden ibaretti. 20 yıl öncesinin genci olarak söylüyorum, bu hayalleri bize kurdurmuyorlardı. Yarına kadar kurduğumuz tüm hayallerimizle inanç, azim ve birlikte vereceğimiz mücadelemizle somut elle tutulabilir kazanıma mutlak surette dönüşecektir.

Ekonomi seferberliğinde kadın ve kadın girişimcilerimizin çok büyük rol ifa edeceklerine inanıyorum. Kalbimle söylüyorum, kalbim dilime vuruyor. Ülkemizin yarınları için üreten, istihdamı artıran, ülkemiz için taş üstüne taş koyan kim varsa onun yanında olmaya devam edeceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TMSF'den CHP'ye yanıt: 20 milyon euro...TMSF'den CHP'ye yanıt: 20 milyon euro...
5 bin TL'nin altındaki borçlar silinecek5 bin TL'nin altındaki borçlar silinecek
Döviz bozduracaklar dikkat! Yeni karar ile...Döviz bozduracaklar dikkat! Yeni karar ile...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

Kredi kartı aidatlarıyla ilgili emsal karar!

Kredi kartı aidatlarıyla ilgili emsal karar!

TCMB enflasyon ve dolar tahmini açıkladı

TCMB enflasyon ve dolar tahmini açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Her hafta deri değiştiriyor! Görenler gözlerine inanamıyor

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.