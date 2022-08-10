Bakan Nebati açıkladı: Konut fiyatlarına yeni düzenleme sinyali!

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin altıncı toplantısı dün gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ekonominin 4 bakanlığı katılım sağladı.

Bakan Nebati toplantının ayrıntılarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yayımladı. “Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurlar ele alınırken, başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik alınan tedbirler dâhilinde gelinen son durum değerlendirilmiştir” diyen Bakan Nebati Ekim ayına işaret etti.

KONUT FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DE MASADA

Bakan Nebati açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Komite, önümüzdeki ekim dönemine tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz - talep dengesinin sağlanmasına; konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına ayrıca Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar vermiştir.”



