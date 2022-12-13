Bakan Nebati: 'Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan sanayi üretimiyle ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati 'Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.' açıklamasını yaptı.

Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) December 13, 2022



