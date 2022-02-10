Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati flaş bir açıklamada bulundu. Hükümetten altın ve eflasyon adımı geliyor. Bakan Nebati Cumartesi günü açıklamada bulunacağını duyurdu. Art arda gelen zamlar ile son dönemde yaşanan fiyat artışları dolayısıyla Bakan Nebati cumartesi günü ne açıklayacak? Fiyat artışlarına karşı alınan önlemler neler? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı önlemler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 12 Şubat Cumartesi günü fiyat artışlarının önüne geçmek için bir dizi tedbir açıklayacak.
Fiyat artışlarına karşı alınan önlemler Bakan Nebati'nin açıklaması sonrası netlik kazanacak.
Bakan Nebati, yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik modele Londra’da basın mensuplarına konuştu.
Ekonomi politikalarında uzun vadeli istikrarın önemine değinen Bakan Nebati, kendileri açısından önemli olanın döviz kurlarının stabil bir şekilde devam etmesi olduğunu ifade etti.
Türkiye’de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını kaydeden Nebati, bu paketle birlikte yastık altındaki altının sisteme sokulacağını ifade etti. Yastık altında 5 bin ton Altın olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Nebati, “Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankası’na destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi” dedi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, yastık altındaki altın ekonomiye şu adımlarla kazandırılacak:
Cumartesi günü paketin açıklanmasının ardından sisteme ilişkin öncelikle mevzuatın yayınlanması gerekecek. Tebliğlerin Resmi Gazete’de yayımlanması ile sistem de hayata geçmiş olacak.
Ayşe teyze evindeki küçük altınını ya da bileziğini akredite edilmiş kuyumcuya götürecek.
Kaç gram getirdiyse o kadarlık kısmı saf altına dönüştürülecek. Yani 14 ayar getirdiyse 14 ayar, 22 ayar getirdiyse 22 ayarda dönüştürülen altın için o kadar sertikifa verilecek.
Ayşe teyze eğer 18 gramlık Bilezik götürdüyse yine bu kadarlık sertifika verilecek.
Ayşe teyze altınını kuyumcuya ya da Darphane’ye teslim edebilecek. Daha önce altının sisteme dahil edilmesi çalışmaları çerevesinde anlaşma yapılan kuyumcu sayısı artırılacak. 150 civarında olan kuyumcu sayısının bin 500’e kadar çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Sistemde bazı bankaların da kuyumcu gibi çalışacağı bir platform kurulacağı ifade ediliyor.
Altın için getirilen sisteme pırlanta gibi değerli taşların da dahil olabileceği dile getiriliyor.
Ayşe teyze elindeki sertifikayı istediği zaman gidip TL’ye çevirebilecek. Verilecek sertifika likit olma özelliğini taşıyacağı için istediği anda bozdurulabilecek. Düşük fiyattan da altınını satmaktan kurtulmuş olacak.
Alım satım arasında fark oluşan bilezik gibi işlenmiş altınlarda ise yüzde 20-30 arasında değişen komisyondan kurtulmuş olacak.
Sistemden çıkıp altınını geri almak isteyene altın olarak da geri alabilme imkânı sağlanacağı kaydediliyor.
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