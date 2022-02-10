Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati flaş bir açıklamada bulundu. Hükümetten altın ve eflasyon adımı geliyor. Bakan Nebati Cumartesi günü açıklamada bulunacağını duyurdu. Art arda gelen zamlar ile son dönemde yaşanan fiyat artışları dolayısıyla Bakan Nebati cumartesi günü ne açıklayacak? Fiyat artışlarına karşı alınan önlemler neler? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

BAKAN NEBATİ CUMARTESİ GÜNÜ NE AÇIKLAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı önlemler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacağını duyurdu.

FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER NELER?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 12 Şubat Cumartesi günü fiyat artışlarının önüne geçmek için bir dizi tedbir açıklayacak.

Fiyat artışlarına karşı alınan önlemler Bakan Nebati'nin açıklaması sonrası netlik kazanacak.

Bakan Nebati, yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik modele Londra’da basın mensuplarına konuştu.

Ekonomi politikalarında uzun vadeli istikrarın önemine değinen Bakan Nebati, kendileri açısından önemli olanın döviz kurlarının stabil bir şekilde devam etmesi olduğunu ifade etti.

TEDBİR PAKETİ SONRASI SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye’de finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını kaydeden Nebati, bu paketle birlikte yastık altındaki altının sisteme sokulacağını ifade etti. Yastık altında 5 bin ton Altın olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Nebati, “Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankası’na destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi” dedi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, yastık altındaki altın ekonomiye şu adımlarla kazandırılacak: