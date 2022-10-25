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Bakan Nebati'den banka genel müdürleriyle kritik toplantı

25.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin, banka genel müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda sektörün genel durumu, gelecek projeksiyonu ile öneri ve talepler üzerine görüşme gerçekleştirdiğini açıklandı.

Bakan Nebati'den banka genel müdürleriyle kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankaların genel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Nureddin Nebati, reel sektör ve finans sektörü gibi ilgili birçok sektör temsilcisi ile dönemsel olarak bir araya gelerek ekonomideki gelişmelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, 24 Ekim tarihinde Sayın Bakanımız Nureddin Nebati ve banka genel müdürleri bir araya gelmiş, sektörün genel durumu hakkında bir değerlendirme yapılarak gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve talepler görüşülmüştür. Toplantı kapsamında, bankacılık sektörünün kamu tarafından yürürlüğe konulan politika setlerine uyum düzeyi ve uyum süreci değerlendirilmiştir" denildi.

Bankacılık sektörünün gelişimi ve 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde bankacılık sektörüne yüklenilen misyonu gerçekleştirme konusunda değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Mevcut durumda sektörün ekonomiye katkı düzeyi ve bu katkının gelişimi için neler yapılabileceği görüşülmüştür. Ayrıca, bankacılık sektörünün büyümenin finansmanında önemli bir role sahip olduğu belirtilerek kamu ile sektör arasındaki güçlü iletişimin artarak devam ettirileceği belirtilmiştir. Sayın Bakanımız Nureddin Nebati, ilerleyen günlerde de sektör temsilcileri olan temaslarına devam edecektir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Nureddin Nebati banka

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