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Bakan Nebati'den bankacılık sektörü mesajı: Sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor

02.04.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından bankacılık verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dikkat çeken ifadeler kullandı. Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğinin altını çizen Bakan Nebati, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den bankacılık sektörü mesajı: Sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından bankacılık verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Tüm dünyanın içinden geçtiği mevcut zorlu küresel koşullara rağmen, bankacılık sektörümüzün ortaya koymayı başardığı sağlıklı gelişimi de arkasına alan ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

BDDK tarafından bu hafta açıklanan Şubat ayı bankacılık verileri, bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder niteliktedir.

Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu Şubat 2023 itibarıyla yüzde 17,1 olup bu oran yüzde 8 yasal asgari limit ve yüzde 12’lik hedef oranın oldukça üzerindedir. Sahip olduğu yüksek sermaye yeterliliği, bankacılık sektörümüzün olası risklere karşı ihtiyaten önemli miktarda sermaye tamponu bulundurduğunu göstermektedir.

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"SEKTÖRÜN SAĞLIKLI AKTİF KALİTESİNİN ALTINI ÇİZMEKTE"

İkinci bir husus da sektörün tahsili gecikmiş alacak oranının yine Şubat 2023 itibarıyla yüzde 1,9 gibi gayet düşük bir seviyede gerçekleşmiş olmasıdır. Bu durum, sektörün sağlıklı aktif kalitesinin altını çizmektedir.

Unutulmamalıdır ki bankacılık sektörümüz tüm bu sağlıklı görünümünü, küresel piyasalarda yakın zamanda uygulanan kerameti kendinden menkul sıkı para politikalarının bir neticesi olarak finansal sistemin içine düştüğü zorlu koşullar altında elde etmeyi başarmıştır.

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Ayrıca, bankacılık sektörümüzün küresel finansal piyasalarla entegre yapısı, kalifiye insan kaynağı ve teknolojik uygulamalardaki öncü aksiyonları ülkemizi bu alanda giderek daha da ön plana çıkarmıştır.

Tüm dünyanın içinden geçtiği mevcut zorlu küresel koşullara rağmen, Bankacılık sektörümüzün ortaya koymayı başardığı sağlıklı gelişimi de arkasına alan ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Nurettin Nebati

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