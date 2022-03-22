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Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması: ‘Türk lirası en zayıf durumda…’

22.03.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda doların sürekli artmasının ardından hükümetten kur korumalı mevduat hesabı hamlesi gelince dolar fiyatları sabit duruma gelmişti. Konu ile ilgili katıldığı bir canlı yayında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dikkat çeken bir açıklama yaparak “Doların 25-30 olmasını bekliyorlar. Türk lirası en zayıf durumda, gideceği yer yok! Rahat olun” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati’nin bu açıklamaları sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Dolar fiyatlarının 20 liranın üzerine çıkacağı iddiaları ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Nebati, memleketi Şanlıurfa'daki Çay TV’nin canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Dolar kurunun 25-30 olacağını bekliyorlar. Niye olsun? Türk Lirası en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat etsin" dedi.

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin bir yıllık sistem olduğunu belirterek sistemin devam edeceğini açıkladı. Kur Korumalı Mevduat sistemine ilişkin konuşan Bakan Nebati, Türk Lirası'nın zayıf durumda olduğunu belirterek, TL'nin daha da düşmesinin, doların 25-30 lira olmasının mümkün olmadığını belirtip, "Vatandaşımız rahat olsun” dedi.

Nebati, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yılın sonunda bir yıl daha uzatma yetkisi var” diyerek KKM’de toplanan paranın 557 milyar lirayı aştığını ve halen yükseldiğini dile getirdi.

Reuters: Türk bankaları Türk Lirası'nı desteklemek için 4,5 milyar dolar sattı

‘TÜRK LİRASI EN ZAYIF DURUMDA GİDECEĞİ YER YOK’

KKM’den çıkışların olup olmayacağını 23 Mart’ta görüleceğini bildiren Nebati, “Yatırımcı niye çıksın? En kötü ihtimalle dövizi sabit devam edecek.” dedi. KKM sisteminin Hazine’ye faturasının 14 milyar lira olduğunu belirten Bakan Nureddin Nebati şöyle devam etti: "Niye çok düşük? Dolar kurunun 25-30 olacağını bekliyorlar. Niye olsun? Türk Lirası en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat etsin.

ASGARİ ÜCRETTEKİ VERGİ

Hazine’ye olan yükü… Ne olacak biz asgari ücretteki vergiden vazgeçtik. Bize yükü 49 milyar lira. Tamamını kapattık (KKM) bunun yıl sonuna kadar yükü 15 milyar lira. Ne yükü nereden bunu çıkarıyorlar? Dolayısıyla bu iş tuttu.”

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
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