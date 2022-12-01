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Bakan Nebati'den dikkat çeken faiz açıklaması

01.12.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon, büyüme ve faiz konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Ülkemiz devreye aldığımız Türkiye Ekonomi modeli ile uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor" diyen Bakan Nebati, "Arka arkaya faiz artırımları dünyayı hızlı bir resesyona doğru sürüklüyor" diye konuştu.

Bakan Nebati'den dikkat çeken faiz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde enflasyon, büyüme ve faiz konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"UZUN VADELİ HEDEFLER ADIM ADIM GERÇEKLEŞİYOR"

"Ülkemiz devreye aldığımız Türkiye Ekonomi modeli ile uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir büyüme için finansman ihtiyacının para piyasaları ile sermaye piyasaları arasında dengeli bir şekilde dağılması önem arz ediyor.

Salgınla başlayan arz şokları ve tersine küreselleşme süreci tüm ülkeler açısından zorlu koşulları beraberinde getiriyor. Gıda ve enerji fiyatlarında beklentilerin çok ötesinde gerçekleşen fiyatlamalar neticesinde tüm dünyada maliyet kaynaklı bir enflasyonist ortam oluştu.

"ARKA ARKAYA FAİZ ARTIRIMLARI DÜNYAYI HIZLI BİR RESESYONA SÜRÜKLÜYOR"

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tüm dünyada enflasyon oranları rekor yüksek seviyelere ulaşırken, birçok ülke politika faizini artırma yoluna gitti, arka arkaya faiz artırımları dünyayı hızlı bir resesyona doğru sürüklüyor.

Attığımız adımların etkilerini Ekim itibarıyla 253 milyar doları aşan ihracat ve %10,1'lik seviyesine gerileyen işsizlik rakamlarında da görmekteyiz. Hem yatırımcıların bilinçlendirilmesi hem de sermaye piyasalarında uygun perspektifin oluşturulması için tüm paydaşlarla daha fazla iş birliği içinde olmaya önem veriyoruz.

Katılım finans kanunu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayacağız. Hedefimiz katılım finans sisteminde bir üs haline dönüşmek.

"BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKET SAYISI 482'YE ULAŞTI"

Bu yıl da sermaye piyasalarımız büyümesini halka arzlarla sürdürüyor. Halka arzlarla Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı. Borsa İstanbul'un benzerlerinden pozitif ayrıştığını biliyoruz. İşlem hacmi borsamızın likit olduğunu gösteriyor.

Borsa'da işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin artırılması önem taşıyor. Borsa İstanbul bizim bir değerimiz, mümkün olduğunca her türlü katkıyı Bakanlık ve ekonomi yönetimi olarak vermek durumundayız.

Yeşil ihraçların büyüklüğü 4 milyar TL'yi aştı. Sermaye piyasaları, halka arzların yanında borçlanma araçları için de önemli bir mecra haline geldi. Borsa İstanbul küresel ölçekte dikkat çeken bir borsa.

Özellikle bireysel yatırımcılarımızın sağlıklı yatırım karar alabilmesi için finansal okur-yazarlığın öneminin farkındayız, temel önceliklerimiz arasında yer alıyor, bütüncül bir eğitim portalını hayata geçirmeyi planlıyoruz.

"BORSADAKİ YATIRIMCI SAYISI 3,2 MİLYONA ULAŞTI"

Orta Vadeli Program'da yurt içi tasarruf oranının kamu ve özel kesim tarafından artırılarak, 2025 yılında %32,6'ya yükseltilmesini hedefliyoruz.

Borsadaki yatırımcı sayısı 3,2 milyona ulaştı. Emeklilik fonlarının büyüklüğü 395 milyar TL'ye yükseldi. Yatırım fonlarına ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi.

Menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki yatırım düzeyinin 1 trilyon sınırına yaklaşmış olması yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığının göstergesi.

21.yüzyıl Türkiye yüzyılı, her alanda, koşuyoruz, bayraklarımızı en iyi şekilde birbirimize devrediyoruz ve biz arkamıza bakmadan hedefimize doğru kilitlenmiş durumdayız, bu ülke hepimizin.

Hesabınızı kitabınızı, büyüyen Türkiye'ye göre, lider Türkiye'ye göre yapın."

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Anahtar Kelimeler:
faiz Nurettin Nebati hazine ve maliye bakanı

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