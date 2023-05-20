FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Nebati’den dikkat çeken seçim sözleri! Sosyal medyada gündem oldu: ‘14 Mayıs kına gecesiydi, 28 Mayıs düğün gecemiz olacak…’

Bakan Nebati’den dikkat çeken seçim sözleri! Sosyal medyada gündem oldu: ‘14 Mayıs kına gecesiydi, 28 Mayıs düğün gecemiz olacak…’

20.05.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye cumhurbaşkanını seçmek için tarihinde ilk kez ikinci tur oylaması yapmaya hazırlanırken siyasi isimlerden açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda 28 Mayıs öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Nebati, “Millet sevdasını, hizmet aşkını zırhtan elbise yapanları hiçbir kuvvet asla durduramaz. Vuslat yakındır. 14 Mayıs kına gecesiydi, 28 Mayıs düğün gecemiz olacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kente hizmet etmek için gönderilmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Mersin'e ilk geldiği andan itibaren kendisini sahiplenen teşkilat üyelerine ve vatandaşlara teşekkür eden Nebati, "Tarsus bereketli, efsanevi bir şehir. Bugün, burada sizlerle beraber alacağımız kararlar, yürüyeceğimiz bu yol arkadaşlığı inşallah bizim bereketimize bereket katacaktır." diye konuştu.

AK Parti Tarsus İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, millet için ilçeye asırlık eserler kazandırmaya devam edeceklerini, bunun için hep beraber gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi. Güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerini vurgulayan Nebati, "Millet sevdasını, hizmet aşkını zırhtan elbise yapanları hiçbir kuvvet asla durduramaz. Vuslat yakındır. 14 Mayıs kına gecesiydi, 28 Mayıs düğün gecemiz olacak. Türkiye Yüzyılı'nı biz yazmaya devam edeceğiz. 21 yıldır nasıl yazdıysak inşallah önümüzdeki 5 yıl da yazmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK"

Bakan Nebati’nin bu sözleri sosyal medyada da gündem olurken açıklamaların devamında azimle hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Onlar ötekileştirdiler, Kürtlere 'kart kurt' dediler, biz 'Kürtler bu ülkenin asli vatandaşıdır' dedik. Onlar 'Dindar insanlara yallah Suudi Arabistan'a dediler' biz, 'Bu vatan hepimizin, size yallah Yunanistan'a demiyoruz' dedik. Biz dindarlara, başörtülülere hakaret edenlere karşı kimseyi ötekileştirmedik. seccadenin ne olduğunu bilmeyenleri gene ötekileştirmedik. Biz, hizmet erbabıyız, millet şuurunu içine sindirmiş gerçek bir vatanseveriz. Biz asla hiçbir şekilde kimseye yan gözle bakmadık, Alevi'ye neden Alevi'sin, Zaza'ya neden Zaza'sın diye sormadık. Çerkez'i, Yörük'ü, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı da 85 milyon insanın her biri birinci sınıf vatandaştır dedik."

AA-20230519-31182095-31182094-HAZINE_VE_MALIYE_BAKANI_NUREDDIN_NEBATI_MERSINDE

Kendilerinin Türkiye Ekonomi Modeli ile yola devam ederken muhalefetin IMF ile gizli toplantılar yaptığını anlatan Nebati, "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Biz, aynı şekilde bunları yaparken hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezanlar susmaz, bayraklar inmez dedik. Biz, ezanı duyduğumuzda 'Aziz Allah' dedik, onlar ezanı duyduğunda 'Bunlar nece konuşuyorlar?' dediler." ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA ‘MASA’ TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Nebati, şunları dile getirdi:

"Onlar farklı illerde, farklı söylemlerde bulunup istedikleri amaca ulaşamayınca aniden milliyetçi oluyorlar. Ya arkadaş sen nesin? Hacı Kemal misin, milliyetçi Kemal misin, Kürt Kemal misin, ne Kemal'sin? Bir insanın duruşu olur. Duruş karakterini gösterir, karakterin nedir? Senin gücünü gösterir. Peki kardeşim sen nasıl yaparsın? 14 Mayıs'tan önce başkasın, 14 Mayıs'tan sonra aniden milliyetçi kesildin. Borsalar düşer kalkar ama spekülasyon yapanları, yanlış iş yapanları zaten biz izliyoruz. Ne yaptı? Hemen oraya salladı. Baktı oradan bir şey çıkmıyor ilk yaptığı şey 14 Mayıs'tan sonra hangi elini nasıl vuracağını göstermek için koluna da iplik sararak masaya vurdu. Masaya neden vuruyorsun? Sen teröristin kafasına vurabiliyor musun, teröriste terörist diyebiliyor musun? Diyemez. Ne öğrettilerse o."

"BİZ OPERASYONLARI YENE YENE GELDİK"

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yeniden göreve seçeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Size müjde veriyorum, bu 5 yılda yeni doğacak çocukların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de doğacak. Ama bak sesleniyorum; bizimle oyun asla oynamayın, bize operasyon çekmeyin. Biz operasyonları yene yene geldik. Biz, Gezi olaylarından, 15 Temmuz'dan geldik. Borsaya çekeceğin operasyonlarla Türkiye ekonomisi gibi bir ekonomi zarar görmez merak etme. Biz güçlüyüz ve Allah'ın izniyle 26 yıl, yani bir yüzyılın çeyrek yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilecek Türkiye. CHP'lilere eziyeti yapan sen, CHP'lileri bu hale düşüren sen. Nasıl AK Parti sevdalısı varsa CHP sevdalısı da var. Neden bu adamlara, kadınlara bu eziyeti yapıyorsun? Bak biz AK Parti teşkilatlarına eziyet etmiyoruz çünkü 21 yıldır iktidarız, çıktığımız her seçimi kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz, o kaybediyor ama 'Biz kazandık' diyor. Öyle bir hesap uzmanı." (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Düğün sigortası’ ile tüm zararlar karşılanacak…‘Düğün sigortası’ ile tüm zararlar karşılanacak…
Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...
Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…Nakit para bulamayan ev almaktan vazgeçti…
Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Beni İçişleri Bakanı olarak ilan etsin!

Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Beni İçişleri Bakanı olarak ilan etsin!

'En düşük memur maaşı' iddialarına net yanıt

'En düşük memur maaşı' iddialarına net yanıt

Memur zammı öncesi 3 yeni düzenleme!

Memur zammı öncesi 3 yeni düzenleme!

Milyonlarca çalışanın emekliliği tehlike altında olabilir!

Milyonlarca çalışanın emekliliği tehlike altında olabilir!

Merkez Bankası verileri yayımlandı! Seçim öncesi piyasalar hareketli

Merkez Bankası verileri yayımlandı! Seçim öncesi piyasalar hareketli

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.