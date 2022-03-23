Bakan Nebati'den dikkat çeken sözler: 'Müjdelerimiz yakında' diyerek duyurdu

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Mustafa Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Nebati ülkenin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sn. Bakanımız @varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında.



Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/YfABYLqnmx — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) March 23, 2022



