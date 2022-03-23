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Bakan Nebati'den dikkat çeken sözler: 'Müjdelerimiz yakında' diyerek duyurdu

23.03.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştüklerini belirterek "Müjdelerimiz yakında." dedi. Bakan Nebati ülkenin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Nebati'den dikkat çeken sözler: 'Müjdelerimiz yakında' diyerek duyurdu

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Mustafa Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Nebati ülkenin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.


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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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