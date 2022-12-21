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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: 'Boynunu aşağı doğru kırmış durumdayız'

21.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nde ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati, kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğumuz belirterek, alınan önlemlerle 'enflasyonun boynunu aşağı doğru kırmış durumdayız' ifadelerini kullandı. Öte yandan Enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşeceğini duyurdu.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: 'Boynunu aşağı doğru kırmış durumdayız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nd enflasyon ve büyümeyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları:

İktisadi zaferler kazanmak üzere ilerliyoruz. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını ardı arına kırmaya devam ediyoruz. 20 yıldan bu yana ülkemizin dört bir yanını imar ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş arefesinde alınan kararların önemli bir kısmı günümüz koşullarında da yol gösterici şekildedir. Milli sanayi teşvik edilmeli, milli kaynaklar değerlendirilmeli, çiftçi ve yatırım yapmak isteyenlere kredi verilmeli ve bu amaçla banka kurulmalıdır. Gümrük tarifeleri milli sanayinin kalkınmasına yönelik güncellenmelidir. Alınan bu kararlar geride bırakılan onca sıkıntıya rağmen milletin azminin ne kadar yüksek olduğunun açık göstergesidir.

Bugün hem ülkemiz hem de dünya tarihi için kritik dönüm noktasındayız. Tüm dünya salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın öneminin arttığı süreçteyiz. Son 20 yılda büyük altyapı yatırımlarını devreye geçirmiş, Türkiye Ekonomi Modeli'nin ilk yılını başarıyla tamamlamış ve Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz. Bizler bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyen, istiklal ve değerleri uğrunda şehitliğe gitmeyi bilen milletin evlatlarıyız.

Kongrenin düzenlendiği bina 1979 yılında belediye tarafından yıktırılmış. 1. İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği binayı aynı yerinde hızla inşa ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu bina tamamlanmış olacak. Onlar yıkıyor biz inşa ediyoruz. Biz inşa etmekle kalmıyoruz, temelini sağlam tutup aynı zamanda içini en iyi şekilde doldurup dünyaya örnek teşkil ediyoruz.

17 Şubat 2023 tarihinde yine aynı yerde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm milletimize mal olacak geniş bir katılımlı iktisat kongresini düzenleyeceğiz. Bu binanın yeri sayın valiliğimiz tarafından Nisan ayında otopark olarak işletilirken satın alınmış ve o günden itibaren hazırlıkların başladığı sürecin ilk adımı atılmış inşaatı hızlıca devam eden bina asli unsuruyla İzmir ve Türkiye'mize kazandırmış olacak. Esasen bizim tüm gayemiz bizzat milli mücadele ruhundan kök bulmuş aynı ruh ve heyecanla ilerlemiştir.

2020 yılında salgınla başlayan sürecin tüm dünyada ne tür sorunlara yol açtığına hep birlikte şahitlik ettik. Enerji ve gıda fiyatları tarihi zirveleri zorlarken tedarik sorunları küresel ölçekte hissedilmeye devam ediliyor. Küresel ölçekte yaşanan en derin sarsıntılar bu dönemde gerçekleşiyor. Bankalarımız güçlü yapıları ile reel sektörü desteklemeye devam ediyor.

'ENFLASYON BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞECEK'

Çok şükür bir yılın sonunda geldiğimiz neticede dünya ekonomilerinin birçoğundan pozitif ayrışmış durumdayız. Kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu. İstihdam ve ihracat Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemlerle onun da boynunu aşağı doğru kırmış durumdayız. Enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşeceğini hep birlikte göreceğiz.

Yabancı para mevduat oranını yüzde 50'nin altına geriletmiş olduk. Türkiye Ekonomi Modeli ve zamanında atılmış stratejik adımlarımızla bunları başardık. Bizim politikalarımızın odağında milletin refahı yer almış, temel hedefimiz daha güçlü Türkiye'yi beraberce inşa etmek olmuştur.

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Enflasyon Nureddin Nebati

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