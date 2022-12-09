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Bakan Nebati'den kadro açıklaması: 2 bin kişi alınacak

09.12.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika kadro açıklaması geldi. Bakan Nebati, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağını açıklayarak, '2000 kadronun müjdesini veriyoruz' dedi.

Bakan Nebati'den kadro açıklaması: 2 bin kişi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2000 Gelir Uzman Yardımcısı'nın alınacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati: Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşlarımız için yeni kadroları duyurmak istiyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2.000 kadronun müjdesini veriyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati kadro

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