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Bakan Nebati'den 'kara para' iddiasına cevap: 'Söz konusu değildir'

21.11.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP'nin ‘kara para’ iddialarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir” denildi.

Bakan Nebati'den 'kara para' iddiasına cevap: 'Söz konusu değildir'

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın, 'Türkiye'ye uluslararası kara para soruşturması açılması veya FATF'ın kara listesine alınma ihtimali ciddileşti' açıklamalarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt geldi. Bakan Nebati'nin açıklamasında, “Bakanlık olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir. Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır” denildi.

“FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir. Bildiride, Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir. Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir” ifadeleri kullanılan açıklamanın devamında şunlar belirtildi:

“KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

“Ayrıca ülkemizin, özel önem atfedilen ve “Big 6” olarak ifade edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir.

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Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizin tüm paydaş kuruluşları bu kapsamdaki çalışmalarını eşgüdüm içerisinde sürdürmektedir.”

KILIÇDAOĞLU: 'GÖZ YUMDULAR'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında, “Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığını finansmanında kullandılar…" ifadelerini kullanmıştı.


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