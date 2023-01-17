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Bakan Nebati'den KKM eleştirilerine yanıt! 'Gerçeklere kör ve sağır olmuş durumdalar'

17.01.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) 2022’de Hazine'ye maliyeti 92,5 milyar TL olarak açıklandı. KKM sahiplerine Hazine'den ödenen paraya ilişkin gelen eleştirilere Nureddin Nebati'den flaş bir çıkış geldi. Nebati 6'lı masayı işaret ederek, "Masalardan ve türlü algı oyunlarından medet umanların gözleri gerçeklere kör, kulakları da doğrulara sağır olmuş durumda" dedi.

Bakan Nebati'den KKM eleştirilerine yanıt! 'Gerçeklere kör ve sağır olmuş durumdalar'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kur Korumalı Mevduat'ın Hazine'ye yüküne ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi. Gelecek ve Trendler Buluşması'nda konuşan Bakan Nebati, "Masalardan ve türlü algı oyunlarından medet umanların gözleri gerçeklere kör, kulakları da doğrulara sağır olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

"Yakın zamana kadar Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarıyla Hazine'ye büyük bir dinamit koyduğumuzu iddia edip duranlar vardı. Biz, dün son 20 yılın, en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin şimdi sesleri çıkmaz oldu. Bazıları da bütçede faiz harcamalarının arttığını söylüyor" diyen Bakan Nebati şunları söyledi:

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"DOĞRULARA SAĞIR OLMUŞ DURUMDA"

"Ancak bu eleştirileri yapanlar da çok iyi bilirler ki, sadece faiz harcamalarındaki nominal artışa bakmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü faiz harcamaları artarken bütçe gider ve gelirlerimiz de artmaktadır. Bu nedenle objektif bir değerlendirme yapmak için faiz harcamalarının bütçe içindeki payına bakmak gerekir. 2022 yılı başlangıç bütçesinde yüzde 13,7 olarak öngörülen faiz giderlerinin bütçe içindeki payını, yüzde 10,6’ya düşürdük. 2002 yılında bu oran yüzde 43 idi, tam yüzde 43! Kalkıp bu somut kazanımları alkışlamaları gerekirken, şimdi de gitmiş yurt dışı çıkış harcı gibi uygulamalardan dem vurarak sosyal medyada prim yapma peşine düşmüşler. Anlaşılan masalardan ve türlü algı oyunlarından medet umanların gözleri gerçeklere kör, kulakları da doğrulara sağır olmuş durumda."

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"ÜRETİM EKONOMİSİ İÇİN EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Bakan Nebati rakamlara dikkat çekerek, "Ancak milletimiz kimin Türkiye için gece gündüz demeden hizmet aşkıyla koştuğunu, kimin de çarpıtmalardan medet umduğunu çok iyi biliyor. Hiç kimse milletimizin gözünü el çabukluğuyla boyayarak iradesini esir alabilecek güçte değildir. Rakamlar ve gerçekler gün gibi ortadır. Bilinmelidir ki Türkiye Ekonomi Modeli’ni devreye alan Türkiye, güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlıdır" ifadelerini kullandı.

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İŞTE KKM'NİN 2022^DE HAZİNE'YE MALİYETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerini yayınlamasıyla Kur Korumalı Mevduat'la (KKM) ilgili veriler de açıklandı. KKM sahiplerine Aralık'ta 973 milyon TL’lik kur farkı ödemesi yapıldı. Böylece 2022’de KKM sahiplerine toplamda 92,5 milyar TL hazine bütçesinden ödenmiş oldu. Merkez Bankası'nın dönüşümlü hesaplar için ne kadar ödeme yaptığı ise henüz bilinmiyor.

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ÖNCEKİ AYLARDA NE KADAR ÖDENDİ?

Bütçeden KKM sahiplerine mart ayında 11,7 milyar TL, nisan ayında 4,5 milyar TL, nisanda 4,8 milyar TL, mayısta 16,1 milyar TL, haziranda 23,3 milyar TL, temmuzda 15 milyar TL, ağustosta 15 milyar TL ve eylülde 9,2 milyar TL, ekimde ise 6,6 milyar TL ödenmişti.

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Kur Korumalı Mevduat

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