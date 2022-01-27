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Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

27.01.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin verdiği mesajlar dikkat çekti. Bankaların kredi imkanlarının önümüzdeki dönemde genişletileceğini bildiren Bakan Nebati enflasyonla ilgili de çok önemli sözler söyledi. Nebati açıklamasında ‘Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak. Yaz aylarında bir miktar düşme olacak. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30’ların altına indirmeyi hedefliyoruz’ dedi. İşte son dakika haberinin detayları…

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Son dakika haberleri… Milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi veren Bakan Nebati, önümüzdeki süreçte kamu bankalarının sermayelerine hazineden kaynak aktarımı yapılacağını, böylece bu bankaların kredi imkânlarının genişletileceğini söyledi. KGF kredilerinin proje bazlı olarak uygulanacağını hatırlatan Nebati “Bugüne kadar KGF kredilerinin yüzde 70’inin yatırım yerine yata, kata ve dövize gittiğini gördük. Alınan kredi yatırımlara gidecek” dedi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu bankalarının sermayelerinin hazineden kaynak aktarılması yoluyla güçlendirileceğini, böylece yatırımcılar için yeni kredi imkânlarının genişletileceğini kaydetti. Bakan Nebati, son dönemde sık sık bir araya geldiği milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi verdi.

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TAKVİM VERMEYECEĞİZ

Bakan Nebati, yeni ekonomik modelin bir takvime bağlı olmadığını da kaydetti. Nebati “Bir takvime dayalı program ilan etmeyeceğiz. Reform programımız olmayacak. Adımlarımızı sırayla uygulamaya koyacağız. Takvime bağlamayacağız. Atacağımız adımlar olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı ilan edecek ve hemen uygulamaya girecek” dedi.

Edinilen bilgilere göre Nebati’nin basına kapalı toplantılarda verdiği bazı önemli mesajlar şöyle:

Önümüzdeki süreçte, kamu bankalarının sermayelerine hazineden transfer yapılacak. Kaynak aktarımı ile kamu bankalarının kredi imkânları genişleyecek. Kamu gelirlerine dayalı ve altına dayalı sertifika çıkarılacak. BOTAŞ gibi KİT’lerin gelirlerine dayalı hisse senedi çıkarılacak. Merkez Bankası aracılığıyla uzun vadeli repo uygulaması gündemde. Bu uygulamalarla tasarrufların artırılmasını ve Türk lirasının cazip hâle getirilmesi hedefliyoruz. Sermaye piyasalarının büyütülmesi için vergisel iyileştirmeler olabilecek. Bankaların sanayicilere daha fazla kredi açması açısından adımlar olacak.

ŞİRKETLERE 13 MİLYARLIK VERGİ DESTEĞİ

Kur korumalı mevduat sistemine şirketlerin de dahil edilmesine yönelik kanun çıktı. Buna göre döviz ve altın hesaplarını kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren şirketlere kurumlar vergisi istisnası sağlanacak. Uygulama yönetmeliklerini yayınlanacağız, Şirketlere ait 90 milyar dolar civarında mevduat söz konusu. Bunun 10 milyar dolarının çözülmesini bekliyoruz. Yaptığımız hesaplamalarda 10 milyar dolar bozdurulursa, şirketler 13 milyar lira vergi istisnasından yararlanmış olacak. Yeni başka enstrümanlarla önümüzdeki günlerde kurlarda daha fazla gerileme bekliyoruz.

KGF KREDİLERİ YATA-KATA GİTMİŞ

İhracata ve istihdama dönük büyüme modeli hedefimiz var. Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla kredi vereceğiz. Ama bu kredileri çok sıkı takip edeceğiz. Evvelden, sunulan kredilerin yüzde 70’i kata, yata, dövize gitmiş. Bunları tespit ettik. Artık kontrollü ve proje bazlı verilecek. Gereken takip yapılacak.

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 30’UN ALTI

Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek. Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak. Yaz aylarında bir miktar düşme olacak. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 30’ların altına indirmeyi hedefliyoruz.

YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ VAR

Doğrudan yabancı yatırımların önümüzdeki dönemde artmasını bekliyoruz. Türkiye yönelik bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bunun istihdama da katkısı olacak. Yakın tarihte yurt dışına bazı ziyaretlerimiz olacak. Yatırımcılarla görüşeceğiz.

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Enflasyon
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