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Bakan Nebati'den Londra'daki görüşmelerle ilgili açıklama

07.02.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Nebati'den Londra'daki görüşmelerle ilgili açıklama

İş insanları ve yatırımcılar ile görüşmek için Londra'ya giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan görüşmeyle ilgili paylaşımda bulundu.

"YARIN DA GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Görüşmelerde, yeni ekonomi modeline ilişkin ayrıntıları yatırımcılara anlatan Bakan Nebati konuyla ilgili olarak, "Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz."


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