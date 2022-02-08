FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Nebati'den Londra paylaşımı: Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz

Bakan Nebati'den Londra paylaşımı: Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz

08.02.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, Londra ziyaretinin ikinci gününde yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileri ile görüşerek, Türkiye Ekonomi Modeli’ni açıklamaya ve detaylandırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Bakan Nebati'den Londra paylaşımı: Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında, "Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Nebati temaslara ilişkin dünkü paylaşımında da “Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz” açıklaması yapmıştı.

Bloomberg'e konuşan Konuya yakın kaynaklara göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da düzenlenen toplantıda yatırımcılara kurun mevcut seviyelerde kalacağını söyledi.

Kaynaklara göre Nebati haftasonu Dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.

Nebati gerekirse KGF’nin artırılabileceği mesajını verdi.

Nebati yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsyan ettiren zam! Salatalık fiyatı sosyal medyada olay oldu...İsyan ettiren zam! Salatalık fiyatı sosyal medyada olay oldu...
Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…
Kamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladıKamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...

Son dakika: Sıfır araba alacakların beklediği açıklama Fitch’ten geldi! Haziran'dan sonra...

Son dakika: İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı! 'Uçacak, kaçacak, yükselecek…'

Son dakika: İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı! 'Uçacak, kaçacak, yükselecek…'

Motorinin ardından benzin fiyatlarına zam yolda!

Motorinin ardından benzin fiyatlarına zam yolda!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.