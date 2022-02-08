Bakan Nebati'den Londra paylaşımı: Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklamaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında, "Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Nebati temaslara ilişkin dünkü paylaşımında da “Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz” açıklaması yapmıştı.

Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/0oDxCyR7IR — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) February 8, 2022

Bloomberg'e konuşan Konuya yakın kaynaklara göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da düzenlenen toplantıda yatırımcılara kurun mevcut seviyelerde kalacağını söyledi.

Kaynaklara göre Nebati haftasonu Dolar/TL kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.

Nebati gerekirse KGF’nin artırılabileceği mesajını verdi.

Nebati yabancı yatırımcılara Türkiye’deki enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi.



