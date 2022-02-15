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Bakan Nebati'den önemli BAE açıklaması: En üst seviyelere taşımak istiyoruz

15.02.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, BAE ile ticari ortaklık ve yatırım işbirliklerini en üst seviyelere taşımak istediklerini açıkladı.

Bakan Nebati'den önemli BAE açıklaması: En üst seviyelere taşımak istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BAE ile ticari ortaklık ve yatırım işbirliklerimizi en üst seviyelere taşımak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE İLE BAE ARASINDA TİCARET HACMİNİN EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARTILMASI HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imzalanan bildiriyle gelecek dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılması amaçlanıyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın huzurunda gerçekleşen imza töreninde, Bakan Muş ile BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari Abu Dabi'de "Türkiye Cumhuriyeti ile BAE Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Ortak bildiriyle tarafların, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) müzakerelerine başlama hususunda mutabakata vardığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Söz konusu bildiride, KEOA'nın iki ülke arasındaki karşılıklı anlayışı yansıtan, modern ve dinamik bir ekonomik ortaklık için bir platform işlevi göreceği ifade edildi.

Taraflar, bahse konu anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük önem taşıyan ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine hizmet edeceğini de teyit etti.

HİZMET TİCARETİ DE ÖNE ÇIKACAK

İki ülke arasındaki uzlaşıya göre mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaretlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları, ticaret önlemleri ve diğer düzenleyici kuralları kapsayacak olan KEOA, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edecek.

Anlaşmanın, bölgesel ticareti artırması ve ortak geliştirilecek yeni üretimler ve projelerle küresel anlamda değer zincirlerine katkı sağlaması bekleniyor.

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