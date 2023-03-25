Bakan Nebati'den paylaşım! "Türkiye Yüzyılı'na azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışları hedeflerimize ulaşmak için kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesine ve reel sektörün uygun koşullarda finansmana erişimine önem veriyoruz. Bu kapsamda, Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ni aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor, selektif kredi politikalarımızla sürdürülebilir büyümeyi destekliyoruz. Diğer taraftan, kadınlarımıza kapsamlı programlar, teşvik ve destekler sunarak pozitif ayrımcılık uygulamayı kesintisiz sürdürüyoruz. 2023 Ocak ayı itibarıyla, kadınların ülkemizde iş gücüne katılım oranı yüzde 36,1 ile tarihi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor" dedi.

'KARARLILIKLA İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Nebati, Türkiye Yüzyılı'na güvenle ilerlemeye devam ettiklerini kaydederek, "Selektif kredi politikalarımızın yanı sıra model kapsamında attığımız diğer adımlar ve iyileşen yatırım ortamımızla birlikte, girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyor, yerli ve katma değerli üretimi artırmak ve küresel değer zincirindeki konumumuzu her geçen gün daha ilerilere taşımak için çalışıyoruz. Bu çerçevede, Togg başta olmak üzere elektrikli araç ekosistemi, savunma sanayi, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar ve enerji teknolojileri üretimi gibi alanlarda elde ettiğimiz büyük başarıları daha da ileriye taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na güvenle, azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)