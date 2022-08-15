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Bakan Nebati'den son dakika Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması

15.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat hesabıyla ilgili eleştirilere açıklamada bulundu. Bakan Nebati, ''Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum'' dedi.

Bakan Nebati'den son dakika Kur Korumalı TL Mevduat açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine kur korumalı TL mevduat hesabını tercih ettiğini bildirdi. Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kur korumalı TL mevduat hesabına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Nebati Twitter'dan şu paylaşımları yaptı:

''Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır.

Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum.''

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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati Kur Korumalı Mevduat
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