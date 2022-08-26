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Bakan Nebati’den The Economist dergisine dikkat çeken cevap: “Ters giden bir şey yok”

26.08.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada The Economist dergisine dikkat çeken cevap verdi. The Economist dergisinin yayınladığı bir podcastte, “Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor” ifadelerini kullanmıştı! Bakan Nebati, “İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli” açıklamasını yaptı.

Bakan Nebati’den The Economist dergisine dikkat çeken cevap: “Ters giden bir şey yok”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den The Economist dergisine flaş açıklama geldi. The Economist dergisi, yayınladığı bir podcastte, “Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin” diye cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati the economist
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