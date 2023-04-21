Bakan Nebati duyurdu! 2 bin 750 personel alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Bakanlık bünyesinde çalışacak 2 bin 750 personelin alınacağını duyurdu.

Bakan Nebati yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim."

Bir Bayram Müjdesi de bizden;

Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.



Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim. pic.twitter.com/lbes7S7qNb — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) April 21, 2023



