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Bakan Nebati duyurdu: Gıda fiyatlarında çalışmalar genişletildi

06.10.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletildiğini, kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı.

Bakan Nebati duyurdu: Gıda fiyatlarında çalışmalar genişletildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletildiğini, kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısının; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Komite) Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin NEBATİ’nin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim ŞENEL ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU’nun katılımıyla toplanmıştır.

Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşama değerlendirilmiş ve yapılan çalışmalar hakkında Komite bilgilendirilmiştir. Ayrıca, çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edilmiştir.

Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletilmiştir.

Buna göre,

Gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecektir.

Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Ayrıca, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati gıda
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