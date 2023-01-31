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Bakan Nebati duyurdu: Hazine’nin iç borçlanma vadesi 70 aya yükseldi

31.01.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yıl sonu itibarıyla iç borçlanma vadesinin 70 aya çıktığını duyurdu. Bakan Nebati ayrıca, “TL cinsi sabit getirili senetlerimizin toplam iç borçlanmamız içerisindeki payı da 2021’de yüzde 35 seviyesinde iken, 2022 sonunda yüzde 60’a ulaşarak borç stoğumuzun kompozisyonunu ciddi biçimde güçlendirdi” dedi.

Bakan Nebati duyurdu: Hazine’nin iç borçlanma vadesi 70 aya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma detaylarını açıkladı. Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İç borçlanmamızın vadesi 2020’de yaklaşık 34 ay iken uyguladığımız uzun vadeli borçlanma stratejimiz ile vadeyi 2021 yılında 53 aya; 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardık. 2022 yılı Temmuz ayında Hazine tarihinin en uzun aylık ortalama borçlanma vadesi olan 98 aya ulaştık” dedi.

“Etkin borç yönetimi anlayışımız neticesinde, iç borçlanmamızın vadesi, maliyeti ve kompozisyonunun her birinde eş zamanlı olarak çok önemli başarılara imza attık” ifadelerini kullanan Bakan Nebati, 2022 yılı başında yüzde 24,6 seviyesinde olan sabit getirili iç borçlanmanın ortalama maliyetinin 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 10,7 seviyesine gerilediğini duyurdu.

Bakan Nebati ayrıca, “TL cinsi sabit getirili senetlerimizin toplam iç borçlanmamız içerisindeki payı da 2021’de yüzde 35 seviyesinde iken, 2022 sonunda yüzde 60’a ulaşarak borç stoğumuzun kompozisyonunu ciddi biçimde güçlendirdi” bilgisini paylaştı.

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Nureddin Nebati

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